President i ri/ Raundi i dytë 23 maj ora 18:00, dorëzimi i dokumentacionit deri më 22 maj

23 Maji do ta gjejë kuvendin e Shqipërisë të mbledhur për raundin e dytë te zgjedhjes së Presidentit të ri. Me të gjitha gjasat do të jetë një raund si i pari pa kandidatë. Në Konferencën e kryetarëve, përfaqësuesit e opozitës përsëritën pakënaqësitë për mënyrën se si po zhvillohet procesi.