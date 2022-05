Erdogan: Delegacionet e Suedisë dhe Finlandës mos të vijnë në Turqi

Presidenti i Turqisë Rexhep Tajip Erdogan tha të hënën se nuk do ta të japë një votë pro për anëtarësimin e Suedisë dhe Finlandës në NATO . “Delegacionet e dy vendeve thonë se do të vijnë në Turqi të hënën. A do të vijnë të na bindin? Na falni, por ata më mirë mos ta marrin fare mundimin. Ne nuk do t’u themi “po” atyre (vendeve) që aplikojnë sanksione ndaj Turqisë për t’u anëtarësuar në organizatën e sigurisë në NATO. Më duhet të them diçka shumë qartë dhe hapur: asnjë nga këto dy vende nuk ka një qëndrim të qartë kundër organizatave terroriste.”