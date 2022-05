Aleksis Tsipras kërkon rikthimin, pas votimit historik të ditës së dielë

Megjithëse të gjitha sondazhet i rendisin në vendin e dytë të Majtët me rreth 22-23%, me një diferencë nga 5 deri në 10 pikë nga konservatorët që kryesojnë, në kampin e partisë Syriza janë të bindur se në çfarëdo momenti që të bëhen zgjedhjet, do të fitojnë.

Aleksis Tsipras lideri i Syriza-s: Është angazhimi im personal. Me unitet dhe ndjenjën e thellë të përgjegjësisë do të bëjmë gjithçka për të sjellë fitoren e re të popullit tonë. Të kthejmë shpresën dhe drejtësinë në atdheun tonë.

Kryesisht Radikalët e Majtë, duke treguar pakënaqësinë e grekëve, kritikojnë ashpër qeverinë Mitsotakis, për menaxhimin e pandemisë ku Greqia regjistroi numër të madh humbje jetësh në krahasim me vendet europiane, si dhe për politikën e jashtme.

Por sidomos i shigjetojnë për paftësinë ,siç ata e konsiderojnë, mënyrën e përballimit të krizës energjitike ,që e ka çuar Greqinë të jetë një nga vendet e para në Europë , për çmimet më të shtrenjta të gazit natyror, të energjisë elektrike dhe të karburantëve ,duke regjistruar në pesë muajt e fundit edhe shifra rekord të inflacionit në këto tre dekada.

Duket gjithashtu se Syriza dëshiron të përfitojë nga momenti në të gjithë spektrin politik të BE-së, duke marrë parasysh rritjen e forcave progresive, socialistët dhe të Gjelbërit, ndërsa partitë konservatore të krahut të djathtë po shemben në të gjithë bllokun.