Integrimi në BE/ PE voton me 519 vota pro rezolutën e Shqipërisë

Parlamenti i kërkon Këshillit të hapë negociatat për anëtarësimin në BE me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, veçanërisht në kontekstin gjeostrategjik të luftës në Ukrainë.

“Dështimi për të vepruar mund të ketë implikime historikisht të rëndësishme të sigurisë për stabilitetin e Evropës. Të dy vendet kanë përmbushur kushtet dhe kanë dhënë rezultate të qëndrueshme. Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut inkurajohen që të zgjidhin me shpejtësi çështjet dypalëshe në pritje”, sipas dokumentit të publikuar.

Në dy raportet e miratuara të enjten, të cilat vlerësojnë progresin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt anëtarësimit në BE, Parlamenti i kërkon Këshillit të nisë zyrtarisht negociatat e anëtarësimit me këto dy vende, duke vënë në dukje kontekstin gjeostrategjik të marrëdhënieve me Rusinë dhe agresionin e saj kundër Ukrainës.

Eurodeputetët i bëjnë thirrje BE-së që të vlerësojë në mënyrë kritike implikimet historike të rëndësishme të sigurisë së një vendimi të tillë për stabilitet dhe unitet në kontinentin evropian dhe Ballkanin Perëndimor.

Edhe pse të dyja vendet kanë përmbushur kushtet e vendosura nga Këshilli Evropian dhe kanë dhënë rezultate të qëndrueshme, Këshilli nuk ka arritur të hapë negociatat e anëtarësimit me ta, thonë eurodeputetët.

Kjo ka minuar qëndrimin e publikut ndaj BE-së dhe është një rrezik serioz për politikën e zgjerimit në tërësi, thuhet në raport.

Eurodeputetët inkurajojnë gjithashtu Bullgarinë dhe Maqedoninë e Veriut që të zgjidhin mosmarrëveshjen e tyre kulturore-historike veçmas nga procesi i anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut.

Shqipëria është një partner strategjik i besueshëm dhe i përkushtuar

Eurodeputetët vlerësojnë orientimin strategjik dhe angazhimin e palëkundur të Shqipërisë për integrimin evropian dhe shprehin mbështetjen e tyre të qartë për transformimin demokratik të vendit dhe aspiratën për anëtarësim në BE.

Ata i kërkojnë Shqipërisë të vazhdojë dhe të intensifikojë përpjekjet e saj për të funksionuar në mënyrë më efikase gjyqësorin, për të forcuar demokracinë, shtetin e së drejtës dhe ekonominë. Ai gjithashtu duhet të fuqizojë shoqërinë civile, të luftojë korrupsionin dhe krimin e organizuar, të sigurojë lirinë e medias dhe të garantojë mbrojtjen e të drejtave të pakicave, duke përfshirë komunitetin LGBTQI.

Raportuesja e PE për Shqipërinë Isabel Santos (S&D, PT) tha: Shqipëria mbetet një partner strategjik plotësisht i besueshëm dhe i përkushtuar. Ajo vazhdon të ecë përpara me reformat themelore të BE-së dhe po përmbush dhe ruan kushtet për fillimin e bisedimeve të anëtarësimit. Është e drejtë që Këshilli përfundimisht të pranojë të hapë negociatat e vonuara me Shqipërinë, jo më pak përballë sfidave gjeostrategjike në rritje”.

Raporti u miratua me 519 vota pro, 52 kundër dhe 28 abstenime.

Maqedonia e Veriut – Rekordi më i mirë i tranzicionit demokratik në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor

Parlamenti vlerëson përpjekjet e vazhdueshme të Maqedonisë së Veriut për të forcuar sundimin e ligjit, pavarësinë e gjyqësorit dhe të drejtat e pakicave, kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reformimin e administratës së saj publike dhe konsolidimin e lirisë së medias. Raporti vë në dukje gjithashtu rreziqet e rritjes së varësisë ekonomike dhe energjetike nga Kina dhe Rusia, dhe paralajmëron se varësia nga kreditë e investimeve të financuara nga Kina rrit cenueshmërinë e rajonit.

Raportuesi Ilhan Kyuchyuk (Rinovo, BG) tha: Maqedonia e Veriut demonstroi rekordin më të mirë të tranzicionit demokratik në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe është plotësisht në linjë me politikën e jashtme të BE-së përballë agresionit rus kundër Ukrainës. Duke pasur parasysh kontekstin më të gjerë gjeostrategjik dhe se vendi ka dhënë rezultate të qëndrueshme, ne bëjmë thirrje që negociatat e anëtarësimit të vonuara të fillojnë zyrtarisht. Unë mirëpres angazhimin pozitiv për zgjidhjen e çështjeve dypalëshe në pritje dhe i bëj thirrje Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut që të gjejnë menjëherë një zgjidhje të pranueshme reciprokisht.

Raporti u miratua me 508 vota pro, 56 kundër dhe 35 abstenime.