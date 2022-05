Sali Berisha: Çdo mëngjes duhet të ngrihemi e të themi çfarë do bëj unë kundër këtij regjimi dhe Ramës?

Berisha theksoi në fjalën e tij dhe dy “sëmundjet” nga të cilat rrezikohet udhëheqja e një opozitë. Sipas tij, pazaret për interesa personale dhe kënaqësia nga të pasurit një post, janë të rrezikshme për një opozitë.

“Ndaj për të mos qene opozitë profesioniste ka vetëm një antidodë. Qëndron në pyetjen e thjeshtë, duhet ti shtrojmë vetes sonë, unë e ju të gjithë, të gjithë drejtuesit e degëve të PD, çdo mëngjes, çfarë do bëj unë kundër këtij regjimi?

Një betejë e paparë ndonjëherë në Shqipëri është jetike për përmbysjen e tij”, theksoi Berisha.

“Si mund të jetë problem udhëheqja e opozitës? Dy janë sëmundjet e saj më kryesore, e para pazaret me qeverinë. Pazaret për interesa personale. Ato detyrojnë udhëheqjen të shkelmojnë mbi interesat e anëtarëve dhe shembulli më tragjik jemi ne, PD në vitet e shkuara.

Ndaj dhe këtë mësim nuk duhet ta harrojmë kurrë, por sot ne kemi një ndryshim të madh.

Ju uleni në këtë sallë tërësisht si përfaqësues të demokratëve shqiptarë të zgjedhur me votën e tyre, përfaqësues të vullnetit të tyre dhe jo të Kryesisë apo kryetarit të partisë.

Kjo do të thotë që jeni përfaqësues të mënyrës më të shkëlqyer të përfaqësimit, të atyre që u besojnë, që ringritën PD në këtë nivel që e mbajnë gjallë e drejtimin e saj para alternativës “to bo or not to be”.

Ata presin nga ju udhëheqje, vizion, vendosmëri çdo ditë.

Sëmundja e dytë, e udhëheqjes opozitare, me efekte shkatërrimtare për opozitën është protagonizimi vantosh opozitar, të kënaqurit me protagonizmin se ke një karrige se ke një vend e mandat, një post, dhe të tjerët të shohin, po ti çfarë bën?

Opozita profesioniste është opozitë që nuk duhet të ekzistojë.

Pse anëtarët tanë rithemeluan PD? E cfarë kuptimi ka kjo? Ata e rithemeluan si parti të lirive e të drejtave, ne të jemi mbrojtësit më keyesorë, e të realizojmë se s’ka vend në botë përvec Rusisë e Bjellorusisë ku të drejtat e liritë të dhunohesh me shumë se sa nga ky regjim.

Ku është zëri ynë? Duhet të pyesim ku është qëndrimi ynë, qëndresa jonë?

Duhet të hedhim tërësisht mbrapa e poshtë qëndrimet e deritanishme apatike të PD.

Demokratët janë gati për beteja, presin vetëm udhëheqjen tuaj”, tha ai.