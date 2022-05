Abazoviq: Jemi afër arritjes së kritereve përfundimtare

Mali i Zi është afër marrjes së kritereve përfundimtare në fushën e sundimit të ligjit dhe fillimit të mbylljes së kapitujve të negociatave, tha kryeministri Dritan Abazovicq duke shtuar se anëtarësimi në Bashkimin Evropian (BE) është prioritet i të gjitha prioriteteve.

Ai këtë e tha në Kuvend, duke iu përgjigjur pyetjes së deputetit të Partisë Demokratike të Socialistëve, Danijell Zhivkoviq, se çfarë hapash konkret po planifikon Qeveria për të vazhduar rrugën e Malit të Zi drejt anëtarësimit në BE. Ai tha se Mali i Zi mund të mbijetojë vetëm si shtet qytetar dhe evropian dhe se është koha për të ecur përpara.

Duke u përgjigjur në pyetjën e deputetit të Frontit Demokratik (FD) Andrija Mandiq pse u ndal në luftën kundër krimit të organizuar, e cila filloi me arrestimet në drejtësi dhe pse nuk vazhdoi me arrestime të tjera të cilët akuzohen fort në gjetjet e Europolit”,Abazoviq theksoi se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është një prioritet i Qeverisë së 43-të, duke shtuar se hetimet dhe paditë nuk do të thonë asgjë nëse nuk rezultojnë me vendime të prera gjyqësore.