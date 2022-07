Bisedimet për anëtarësim/ Konferenca e Parë Ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Europian

Josep Borrell: Harmonizimi juaj me politikat dhe BE-së, ashtu sikurse puna juaj dhe bashkëpunimi me këshillin e OKB, reflekton drejtimin e duhur. Kjo vjen edhe më një çmim të larte dhe pjesë e këtij çmimi është se jeni pjesë e listës së disa vendeve të padëshirueshme. Siç e e kemi thënë, keni harmonizimin 100% me politikat e BE-së. Është një politikë që vlerësohet nga ne dhe marrëdhëniet tona nuk janë transaksione interesi, por qëllimet që kemi. Shqipëria do të mbështet e nga BE për të ngritur qëndrueshmërinë e vet në proceset që janë pjesë e agresionit rus. E dimë sa e vështirë ka qenë për ju zoti Kryeministër. Disa ditë më parë qeveria shqiptare u shenjtëruar nga një sulm kibernetik. Pamë një veprim për tu përballur me këtë rrezik. Shqipëria ka qenë një zë moderues në një rajon të kompleksuar duke ndihmuar edhe në dialogun Beograd-Prishtinë. Ka dhënë një shenjë për fqinjësinë e mirë. Mezor pres të vazhdoj të punoj mbi rrugën tonë europiane, ne kemi nevojë për Shqipërinë, që të plotësojmë kuadrin e BE. Jemi më të fortë bashkë.

Komisioneri Evropian për Zgjerimin Varhelyi deklaroi se Bashkimi Europian do mbështesë Shqipërinë për të plotësuar të gjitha kushtet.

Varhelyi: Do mbështesim Shqipërinë për të plotësuar kushtet e Bashkimi Evropian. Reforma, drejtësia, anti korrupsioni. Do kërkohet ndryshim në shumë pjesë të ekonomisë së Shqipërisë. Thelbësore të komunikojmë në lidhje me të mirat dhe shanset që ky proces anëtarësimi fiton.

Kryeministri Rama në fjalën e tij në konferencën ndërqeveritare, foli për angazhimin shqiptar për këtë proces edhe pse ka pasur shumë sfida që e vonuan këtë ditë.

Bisedimet vijojnë me pas me takimet e tryezave të ekspertëve të cilët do të diskutojnë në vazhdim të gjitha detajet që duhen plotësuar për anëtarësimin.