Ambasadorja e BE në Shqipëri: Mezi pres ta bëjmë Shqipërinë anëtare të BE-së

Me anë të një postimi në Facebook, Hohmann ka deklaruar se hapja e negociatave me Bashkimin Evropian na ka sjell më afër dhe na ka bërë më të fortë. Po ashtu ajo ka theksuar se pret me padurim për të bashkëpunuar me institucionet shqiptare si dhe qytetarët për ta bërë Shqipërinë anëtare të BE-së.

“Hapja e negociatave na sjell më pranë dhe na bën më të fortë. Ajo ofron mundësi të mëdha për konsolidimin e progresit të arritur dhe thellimin e transformimit të vendit tuaj. Pres me padurim të punoj me të gjithë ju, institucionet shqiptare, forcat politike, shoqërinë civile, qytetarët, për ta bërë Shqipërinë anëtare të BE-së”, u shpreh ajo.

Postimi i Plotë:

Ambasadorja e BE-së Christiane Hohmann nisi këtë javë misionin e saj në Shqipëri. “Hapja e bisedimeve të anëtarësimit na sjell më afër dhe na bën më të fortë”, tha ambasadorja Hohmann.

‘Shqipëria sapo ka nisur një kapitull të ri në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE. Hapja e negociatave na afron më shumë dhe na bën më të fortë. Na ofron mundësi të shkëlqyera për të konsoliduar progresin e arritur dhe thellimin e transformimit të vendit tuaj. Unë mezi po pres të punoj me ju, institucionet shqiptare, forcat politike, shoqërinë civile dhe qytetarët për ta bërë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian”, thekson Hohmann në mesazhin e saj drejtuar shqiptarëve.’