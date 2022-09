“Do t’ju vijë dhe ju dita e dhënies së llogarisë”/ Çfarë shkruante në Facebook autori i vrasjes së dyfishtë, kërcënonte viktimat në rrjete sociale

“O vëllezër bëni LEFT këtij grupi me emrin VISJANA DADA dhe HIQENI nga SHOKËT këtë emër bëni BLOCK, (foto profili është një glob) se as mua nuk po me lejnë rehat as juve. Ju lutem se po na shkatërrojnë dhe neve dhe juve.

Këta qe menaxhojnë këtë fb që shahen hoxhallarët janë:

DRITAN MUSKURTI (shikoni profilin e tij kush është ne fb) FB i tij është me emrin ALBAN MUSKURTI një eudhu bilah që dërgon njerëz në umra se kush ka zemër me shku me këtë DEXHAL në umra, ai është spiun dexhal dhe ju nxjerr në pritë, i pa besë dhe tradhëtar. HIQENI nga SHOKËT bëni BLOCK.

NORA MUSKURTI një EUDHU BILAHE një DEXHALE (shikoni fb e saj cfarë mostre është). Ajo që e ndihmon me shajt hoxhallarë në Fb. HIQENI nga SHOKËT bëni BLOCK.

KADRI SHEHU një eudhu bilah një që nuk di a fal namaz apo jo një spiun i shikut që dihet për të tilla fitne. HIQENI nga SHOKËT bëni BLOCK.

Të tre këto po bëjnë punën me përca hoxhallarët dhe fenë Islame. Po shpifin dhe akuzojnë për njerëz kudo familjar dhe jo familjar.

Duhet të bejmë një PETICION me firma tja dërgojmë POLICISË së SHTETIT, PROKURORISĒ dhe GJYKATËS që këta 3 persona dhe kush mund të jetë tjetër që qëndron pas tyre, po cënojnë HAPUR SIGURINË KOMBËTARE duke futur njerëz në konflikt, dhe të marrin dënimin e merituar.

ALLAHU JU ARDHTË HAKUT dhe JU A PRISHTË GJITHË KURTHET E TYRE.

AMIN AMIN AMIN”, shkruan autori në rrjete sociale.

“JU QË PO PËRHAPNI ZULLUM dhe FASAD në TOKË nëpërmjet FACEBOOK dhe ËAST UPIT.

JU QË KENI FACEBOOK dhe ËAST UP të rremë apo që ja keni vjedhur FB-kun dikujt tjetër, jeni njëri nga këto persona VISJANA DADA banore në POGRADEC lagja industriale ndërtesa nr 28, ARTUR XHUKELLARI banor në POGRADEC lagja industriale ndërtesa nr 28 i shpallur në kërkim ndërkombëtar, VISJANA letrat për burg i ka cështje ditësh, dhe dëmshpërblim gjithashtu.

Ti DRITAN MUSKURTI i njohur si ALBAN MUSKURTI pronar i NOOR TRAVEL që dërgon njerëz në UMRA në ARABI i bërë LANET (mallkuar) nga NËNA me zemër e me shpirt, haram qumështi i nënës që merresh me të tilla akuza, shpifje, shantazhe, skuthurinash etj…

TI NORA MUSKURTI bashkëshortja e Dritanit (Albanit) nga mllefi që ka për vjehrrën e saj që e ka bërë LANET.

Këto që keni bërë JU i dinë të gjithë njerëzit, FISI, KOMSHINJTË, SHOK, MIQ & Dashamirës të gjithë i dinë cfarë keni bëre ju të dy burrë e grua, TURP për DRITAN MUSKURTI që flet kështu kundër vëllait të tij prej nëne, TURP për NORA MUSKURTI, që flet kështu kundër kunatit të saj.

Populli thotë: Ai që mundohet të hedh vëllain në gropë bjen vetë në gropë.

NËNA nëse vdes do vdes vetëm nga depresioni që po shkaktojnë këto individë familjes tonë dhe 10 familjeve të tjera që ju kanë hy në HAK dhe ju kanë bërë zullum.

Dhe për këtë gjë DRITAN MUSKURTI, NORA MUSKURTI, VISJANA DADA, ARTUR XHUKELLARI do të mbajnë përgjegjësi para ZOTIT, shtetit dhe njerëzve.

Pra i keni bërë zullum 11 familjeve ato familje kanë vellezër, xhaxhallarë, dajallarë, kushirinjë, që nuk ju a falin këtë që keni bërë se i keni prek nderin dhe krenarinë.

Varr mos pacit kushdo qoftë pas këtyre profileve në facebook që nxirni dhe foto të të tjerëve në fb dhe foto fëmijësh, turp, a keni zemër ju a keni ndjenja tju vijë TURP, haram e pacit hallall nuk e keni sa të jemi gjallë dhe ky haram do tju shoqërroje dhe gjatë vdekjes.

Cështjen tuaj ja kemi lënë ZOTIT të LARTËMADHËRUAR dhe pastaj shtetit me institucionet përkatëse.

Do tju vij dhe ju dita e dhënies së llogarisë.

Amin. Ja ALLAH Ja ALLAH ja ALLAH”, shkruhet në një tjetër postim nga autori në Facebook.