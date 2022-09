Rama: Ballkani i Hapur është projekt paqeje, mos i vëmë flakën njëri-tjetrit siç kemi bërë në shumë vite e shekuj

‘(..)Fillonte me shprehjen që ne në Shqipëri kemi krijuar vendin e parë në Ballkan që në epokën e bronx. Se di sa e vërtetë është kjo, por kemi humbur shumë kohë duke u përpjekur për të dalë i pari ose kush është më i vjetri. Një gjë e kemi mësuar të giithë që askush prej nesh nuk do shkojë diku tjetër. Zgjedhja jonë është shumë e thjeshtë, si të qëndrojmë këtu në këtë vend duke qenë sëbashku në të njëjtën lagje të Evropës duke u përpjekur ta bëjmë më të gëzueshme, jetueshme e më paqësore? Apo duke hedhur tjegulla me gurë e duke i vënë flakën e njëri-tjetrit siç kemi bërë. Besoj se këtu në këtë panair, pa e ekzagjeruar me nivelin e lartë evropain është e qartë që më mirë kështu sëbashku duke u afruar me njerëzit duke parë sesa shumë gjëra të përbashkëta kemi si njerëz. Sesa ashtu siç kemi qëndruar më parë duke i kthyer shpinën pa e njohur nj tj me shumë zënka në mes. Sot duke vizituar panairin janë edhe prodhues nga shumë vende të tjera. Besoj se u kemi dhënë mundësi që jo vetë të shkëmbejnë eksperiencat me njëri-tjetrin po u kemi dhënë mundësi krijuesve dhe tregtarëve të verës të shikojnë kaq shumë udhëtime në një kohë të madhe për t’u shikuar. Këtë panair synojmë që çdo vit duke e spostuar nga njëri vend në tjetrin. Dhe ndërkohë, sot ne kemi një vëllim tregtar mes tre vendeve tona i cili është nga afro 60 milionë në afro 100 milionë. 36 mijë euro më shumë se një vit më parë. Këto janë vetëm hapat e parë të vazhdueshëm. Ashtu sikundër ekspertet shqiptare me Serbinë janë rritur vitin e fundit, afro 30% edhe në RMV. Të gjitha këto dhe të tjerat na mjaftojnë ta çojmë përpara këtë nismë. Nismë jo e jona, por që u takon njerëzve, të gjitha atyre që ofrojnë, eksportojnë, zhvillojnë industrinë, vizitojnë vendet tona, vajzat dhe djemve të reja te të rinjve të vendeve tona. Shpresoj që kjo t’iu pëlqejë ndryshe nga rrugët e mbyllura të së shkuarës. Ballkani Hapur është më shumë ekonomi, apo ekonomi, është projekti paqeje dhe është një projekt bashkëjetesë. Kjo lagje e vogël e evropës të bëhet më shumë vendi i të ardhmes për rininë tonë.- tha Rama