Kremlini duhet të qetësojë mbështetësit e tij mes zemërimit për tërheqjen e Kharkiv

Në nisjen e luftës kundër Ukrainës fqinje, Putin fitoi mbi ultra-patriotët e vendit të tij dhe i ktheu ata në mbështetësit e tij më të ashpër. Pasi i ka radikalizuar me slogane dhe veprime imperialiste, Kremlini tani rrezikon që ata mbështetës më të guximshëm të kthehen kundër tij. Përpjekja për t’i qetësuar ata është gjithashtu një veprim i rrezikshëm, pasi do të tjetërsonte shumicën pasive të shoqërisë ruse, e cila mund të mbështesë “operacionin special”, por sigurisht që nuk dëshiron të marrë pjesë realisht në të. Kundërsulmi i shpejtë i Ukrainës arriti të dëbojë trupat ruse nga pjesë të mëdha të rajonit të Kharkiv në vetëm disa ditë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë e përshkroi atë që kishte ndodhur si thjesht “rigrupim i trupave”. Megjithatë, shkalla reale e tërheqjes së Rusisë nuk kaloi pa u vënë re nga kanalet ultra-patriote në aplikacionin e mesazheve Telegram. Autorët e tyre e kanë përshkruar atë si një katastrofë dhe kanë shkuar aq larg sa kanë kritikuar udhëheqjen ruse, duke kërkuar të vërtetën për situatën në terren, spastrime në zinxhirin komandues të ushtrisë dhe masa të tjera radikale si mobilizimi i përgjithshëm dhe “ luftë e gjithanshme .” Në gjashtë muajt që nga fillimi i luftës, numri i njerëzve që abonohen në këto kanale është rritur ndjeshëm dhe disa tani kanë ndjekës që i afrohen shifrës së një milioni . Lufta u ka dhënë atyre një ndjenjë të re lidhjeje me autoritetet dhe besimin se ata tani kanë të drejtën t’i bëjnë Kremlinit kërkesat e tyre. Këto kërkesa zbresin në një mobilizim të përgjithshëm, shndërrim në një ekonomi të kohës së luftës dhe bombardim të qyteteve të Ukrainës për të shkatërruar qëllimisht infrastrukturën civile. Ultrapatriotët lënë të kuptohet hapur se janë të zhgënjyer me mungesën e dukshme të zgjidhjes së Putinit. Megjithatë, që Kremlini t’i pranojë këto kërkesa, do të ishte të shkojë kundër disponimit të shumicës së publikut rus, i cili është indiferent ndaj tërheqjes nga Kharkiv, nëse, me të vërtetë, ai di edhe diçka për këtë. Është “operacioni special” siç përshkruhet nga propaganda shtetërore që populli rus e mbështet, dhe jo një “luftë e gjithanshme”. Atyre u përshtatet që luftimet po zhvillohen diku larg dhe në të marrin pjesë vetëm ushtarë profesionistë dhe luftëtarë vullnetarë nga Donbasi. Njerëzit sigurisht nuk janë të përgatitur të shkojnë vetë në front apo të dërgojnë fëmijët e tyre atje. Edhe sondazhet e opinionit të kryera gjatë luftës dhe në mes të censurës së rreptë tregojnë se populli rus do ta mbështeste presidentin e tij nëse ai do të nënshkruante një marrëveshje paqeje me Ukrainën. Rusët e zakonshëm janë të lodhur nga lajmet për luftën. Vlerësimet e kanaleve televizive shtetërore që transmetojnë kryesisht emisione politike janë në rënie . Emisionet argëtuese po rikthehen gradualisht në valë. Publiku rus nuk ka nevojë të shpërqendrohet nga lajmet për tërheqjen nga Kharkiv: njerëzit thjesht nuk duan ta dinë. Dhe propaganda shtetërore, e cila që në fillim është fokusuar në nxitjen e retorikës sesa në ngjarjet në terren, i detyron ata në këtë. Kjo është arsyeja pse, ndërsa ultra-patriotët janë në panik dhe kanë filluar të dëshpërohen, moskovitët po festojnë me guxim Ditën e Qytetit.

Përçarja midis Kremlinit dhe ultra-patriotëve ka ardhur kryesisht për shkak se kur regjimi rus filloi këtë luftë, ai ishte në një krizë të shpejtë. Kyiv do të merrej brenda pak ditësh, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky do të largohej nga vendi dhe pasojat e vetme reale do të kufizoheshin në sanksionet dhe barrën e mbështetjes së territorit të pushtuar. Ky skenar do të kishte kënaqur si ultrapatriotët ashtu edhe shumicën e heshtur. Secili prej tyre do të kishte marrë prova të fuqisë perandorake të Rusisë dhe ushtrisë së saj, dhe kjo do të mjaftonte për t’i kënaqur ata.

Në vend të kësaj, luftimet u zvarritën dhe tani trupat ruse janë edhe në tërheqje, gjë që i ka dhënë fund aleancës ad hoc midis ultra-patriotëve dhe rusëve të zakonshëm. Mbështetësit e zjarrtë të luftës e dinë saktësisht se çfarë duan – një luftë “reale” gjithëpërfshirëse dhe kapitullimi i Ukrainës – dhe janë të vendosur të shkojnë më tej, pavarësisht nga vështirësitë në rritje. Ajo që rusët e zakonshëm duan mbi të gjitha, ndërkohë, është që të mos luftojnë, dhe asnjë sasi e propagandës dhe retorikës imperialiste nuk ka gjasa ta ndryshojë këtë. Kjo ndarje midis dy grupeve të mbështetësve të tij e lë Kremlinin të përballet me një krizë serioze politike që gradualisht ka marrë formë që në ditët e para të luftës. Regjimi rus i ka ngritur lart pritshmëritë e ultra-patriotëve me guximin e tij luftarak. Për sa u përket atyre, nëse, siç tha Putin , “ne nuk kemi filluar me të vërtetë”, atëherë tani është koha për ta bërë këtë, pasi ka arritur në pikën e një tërheqjeje poshtëruese.

Nga një këndvështrim thjesht pragmatik, megjithatë, Putini dhe vartësit e tij nuk mund të pranojnë asnjë dështim tani, ose në të vërtetë të reagojnë në asnjë mënyrë ndaj tërheqjes. Ata duhet të vazhdojnë të pretendojnë se gjithçka po shkon sipas planit dhe se trupat thjesht u ridisponuan në mënyrë që të fokusojnë përpjekjet në çmimin më të rëndësishëm të Donbasit. Sepse kjo është ajo që shumica e rusëve – të lodhur nga lufta dhe të frikësuar nga një mobilizim i përgjithshëm – duan të dëgjojnë. Është pikërisht kjo besnikëri pasive e shumicës së heshtur që e mban Putinin në pushtet. Ultrapatriotët mund të bëjnë shumë zhurmë, por janë në pakicë.