Maqedonia e Veriut i kërkon energji Greqisë/ Kovaçevski: Të mos ndërpritet lënda e parë gjatë dimrit

“Ne kemi bërë shumë përgatitje për periudhën e dimrit.Por me interes dhe me rëndësi të madhe për ne është që lidhjet e ngushta që kemi me Greqinë, veçanërisht në furnizimin me lëndë të parë për prodhimin e energjisë elektrike në objektet tona energjetike, të qëndrojnë të hapura gjatë gjithë dimrit dhe pranverës së vitit 2023”, u shpreh Kovaçevski.