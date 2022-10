Sondazhi: 61% e shqiptarëve mendim negativ për qeverinë!

Çfarë mendojnë shqiptarët për qeverisjen ishte tema sot në emisionin Top Story, ku për herë të parë u publikuan sondazhet e realizuara nga Eduard Zaloshnja, mbi perceptimin e qytetarëve për qeverisjen. 61% e qytetarëve mendojnë negativisht për qeverinë aktuale, vetëm 18% mendojnë pozitivisht, kurse 21% nuk kanë as mendim pozitiv dhe as mendim negative.

Kurse një vit më parë, 43% e qytetarëve kishim mendim negative për qeverinë, 36% mendonin pozitivisht dhe 21% asnjë mendim.

Zaloshnja ka informuar se janë kontaktuar 1450 persona me anë të mesazheve për të realizuar anketimin.

“Ngjarjet po lëviznin kaq shpejt sa nuk mund të presës të bësh sondazhe të gjata. Ky sondazh është vetëm një sondazh me sms, elektronik, dhe janë nga 2000 sms që janë dërguar janë përgjigjur rreth 1400 vetë afërsisht. Do të mjaftonin edhe 1200 që të arrijmë në një përfundim. Edhe CNN, ABC neës apo BBC 1200 veta marrin në pyetje për ët përfaqësuar një numër të caktuar. Në sondazh janë përfshirë mbi 18-vjeç e sipër. Ky sondazh është bërë dje, ndërkohë në terren është një tjetër sondazh, ndërkohë para një muaji kam bërë një tjetër sondazh elektronik, ku kam rezultatin e Tiranës. Është më konkret sepse dihet emri dhe njerëzit janë pyetur për kë do të votoni dhe kanë pasur opsionet jam i prirur të votoj majtas ose djathtas”, tha Zaloshnja.

Komentatori Carlo Bollino shprehu kritika, duke theksuar se problemi më i madh për të vlerësuar sondazhet është identifikimi i kampioneve, për të realizuar një sondazh sa më të saktë.

Nga ana tjetër gazetari Skënder Minxhozi e ka gjykuar të drejtë qëndrimin e shqiptarëve në lidhje me tematikën e sondazhit, ku theksoi se kryeministri Edi Rama mund të ketë menaxhuar në mënyrën më të mirë të mundshme pandeminë dhe tërmetin, por menaxhimi i krizës së rritjes së çmimeve është difektoz.

Gazetari Alfred Lela i quajti të panevojshëm satelitët në hapësirë për të vrojtuar katete pa leje, duke u shoprehur se qeveria po tallet me qytetarët.

“Unë mendoj që Rama është në vjeshtën e patriarkut, është drejt fundit, pushteti e ka velur, e ka lodhur dhe tani është dorëzuar të gjitha madhështive të marrëzisë së vet, kërkon sakrifica, mbledhje rripi, ta kuptojnë edhe media, edhe opozita edhe populli, ndërkohë që ka 4 mln për kopshtet e varura të kryeministrisë dhe 6 mln për satelitet që sikur të ishin për elementët e sigurisë do t’i kuptoja. Por kur thotë do fotografojmë shtesat e kateve pa leje, më kujtohet si nuk I shpëtuan dy dritaret pa leje të Bojken lakos. Ata që panë dy ristela dy copa xhami të një çuni të mirë që nuk I ka hy në hise kujt dhe dashkan satelitë për të parë katete monstruoze që ne I shohim përditë. Jemi në kufijtë e talljes, unë I shpenzoj paratë tuaja, ju bëj edhe një tallje. Këtij shteti nuk I nevojiten dy struktura supersaonike, se këta e dinë, këto janë sytë e mbyllur të qeverisë që duken qartë. Gazetarët nuk dalin me dylbi për të parë ndërtimet pa leje”, tha Lela.

Në Top Story u prezantua edhe sondazhi në lidhje me zgjedhjet lokale për qytetin e Tiranës.

Në këtë sondazh të anketuarit kishin dy mundësi zgjedhjeje, nëse do të mbështesin përfaqësuesin e majtë, pra Erion Veliajn ose të djathin, emri i të cilit ende nuk është bërë i ditur. Sipas sondazhit 55.4 përqind e qytetarëve mbështesin kandidatin e majtë ndërsa 44 përqind mbështesin opozitën.

Bollino e ka kundërshtuar këtë raport, pasi duke e krahasuar me sondazhin në nivel kombëtar , tha se shifrat bien në kundërshtim me njëra tjetrën.

Nga ana tjetër edhe Lela tha se ky sondazh nuk mund të jetë i saktë pasi kandidati i djathtë ende nuk është bërë public.

Zaloshnja: Janë pyetur të anketuarit se çfarë prirje kanë në zgjedhjet lokale, nëse anojnë nga socialistët apo demokratët. Në këtë sondazh kanë votuar 55.4% për kandidatin socialist ndërsa për opozitarin 44.6%. Ata që anojnë nga njëra anë edhe këtu ka një farë avantazhi të lehtë e majta.

Bollino: Nëse 64% ishin kundër qeverisë e këtu 55.4% votojnë për kandidatin socialist këto bien në kundërshtim me njëri tjetrin.