“Gjon Mili International Video art Festival 2022” mbyll edicionin e tij të parë në New York

Për 5 ditë me rradhë u prezantuan 61 artistë nga e vënde të ndryshme të botës si: Italia, Franca, Kina,

Rumania, Shqipëria, Kroacia, Kosova etj., në mediumet: video art, film dhe dokumentarë

eksperimentalë.

Pas një rrugëtimi të gjatë, si dhe me eventet e përqëndruara në Tiranë dhe në Korçë përgjatë muajit

shtator, festivali e mbylli edicionin e tij të parë në Producer Club Theater, Manhattan. Co – Producenti i

festivalit Alfred Tollja, Drejtore Artistike e festivalit në NY- Lorena Kalaja, si edhe Drejtore e Festivalit

GjON MILI VIDEOART FESTIVAL, Yllka Gjollesha, organizuan ditët e fundit të këtij rrugëtimi. Në natën

finale juria e festivalit, e cila përgjatë një muaji ka shqyrtuar 61 artistët e përzgjedhur në edicionin e

parë, shpalli çmimin “Best Video Art”, ku fitues u zgjodh artisti nga Kosova, Leart Rama, me serinë e13

dokumentarëve të shkurtër me titullin “Corona Dairy”.

Ditari Corona #001 fillon të eksplorojë rrugët e zbrazëta të Prishtinës, me poezi, shtëpi të ngrohta, të

xhiruara nga jashtë në pranverë. Mesazhi që artisti na përcjell është: “Qëndroni të sigurt dhe përhapni

dashuri”.

Leart Rama është një regjisor i ri. Ai është themeluesi i Katarzè Films, një shtëpi filmike alternative në

Kosovë. Filmat e Leartit kanë udhëtuar nëpër botë në festivale të rëndësishme. Puna e tij dominohet

nga emocionet njerëzore, të cilat bëjnë që audienca të përjetojë një Catharsis.

Learti është vlerësuar nga juria si një artist premtues, i plotë dhe me një reflektim të drejtpërdrejtë me

atë që ka kaluar bota përgjatë pandemisë.

Dy artistë të tjerë që u vlerësuan nga juria për veprat e tyre me çmimin e dytë dhe të tretë janë

Francesca Silvia Maurizi dhe Burim Myftiu.

Francesca Silvia Maurizi, artistja italiane e diplomuar në Akademinë e Arteve të Bukura të Firences sjell

në videon e saj njeriun e karakterizuar nga dualiteti. Një alegori e kohës, brenda së cilës njeriu pushtohet

nga mendimet në të cilën ndodhet, i shqetësuar për të gjetur zgjidhje që mund ta ngushëllojnë.

Burim Myftiu është një pedagog shqiptaro-amerikan, kurator arti, artist pamor dhe fotograf.

"Remembrance" është një video që është krijuar për të kujtuar tmerret e luftës që kaloi Kosova

gjatë agresionit serb në vitin 1999. Ajo është gjithashtu një mënyrë konceptuale e shprehjes së kujtesës

kolektive përgjatë luftës në Kosovë.

Ky festival u krijua i frymëzuar nga kontributi që Gjon Mili i dha botës së artit, si ikonë e fotografisë

botërore. Gjithashtu Gjon Mili la një shenjë të madhe në kinematografi si skenarist dhe regjisor i gjashtë

filmave dokumentarë. Me “Jammin the blues” ai u nominua për çmimin OSCAR, në vitn 1937.

Festivali ndërkombëtar i Video Artit, Filmit Eksperimental dhe Dokumentarit Autor të shkurtër në

Shqipëri, do të jetë edhe një laborator i krijimit për të rinjtë.

Bashkëpunimi me video artistë, regjisorë, fotografë, konsulentë, studiues arti kombëtarë dhe

ndërkombëtarë, do të jetë gjithashtu pjesë e këtij festivali.

GJON MILI INTERNATIONAL VIDEO ART, si i vetmi festival i dedikuar zhanreve eksperimentale, siç e

tregon edhe emri, synon të jetë një event ndërkombëtar, me një kontribut të veçantë në zbulimin e

talenteve në botën e filmit eksperimental.

