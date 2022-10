Tubacioni Greqi-Bullgari fillon operacionet për të nxitur flukset e gazit jo-rus

Greqia dhe Bullgaria kanë filluar operimin komercial të një tubacioni gazi të vonuar gjatë, i cili do të ndihmojë në uljen e varësisë së Evropës Juglindore nga gazi rus dhe në rritjen e sigurisë së energjisë, njofton Euronews.

Tubacioni 182 kilometra do të sigurojë një lehtësim për Bullgarinë, e cila ka luftuar për të siguruar furnizime me gaz me çmime të përballueshme që nga fundi i prillit, kur Gazprom i Rusisë ndërpreu dërgesat për shkak të refuzimit të Sofjes për të paguar në rubla.

Rusia ka ulur furnizimet e saj të gazit në Evropë pasi Perëndimi vendosi sanksione ndaj Moskës për pushtimin e Ukrainës, duke i lënë vendet e Bashkimit Evropian të përpiqen të sigurojnë furnizime alternative mes çmimeve në rritje.

Presidentja e Komisionit Evropian përshëndeti nisjen e tubacionit të shtunën, për të cilin ajo tha se ishte çelësi për shkëputjen nga energjia ruse.

“Ky tubacion është një ndryshim i lojës. Është një ndryshim i lojës për Bullgarinë dhe për sigurinë energjetike të Evropës. Dhe do të thotë liri. Do të thotë liri nga varësia nga gazi rus,” tha Ursula von der Leyen gjatë një ceremonie inaugurimi në Sofje ku morën pjesë krerët. të Bullgarisë, Greqisë, Azerbajxhanit, Rumanisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut.

“Si këtu në Bullgari dhe në të gjithë Evropën njerëzit po ndjejnë pasojat e luftës së Rusisë. Por falë projekteve si ky, Evropa do të ketë mjaft gaz për dimër,” tha ajo.

Tubacioni Interkonektor Greqi-Bullgari (IGB) do të transportojë 1 miliard metër kub (bcm) gaz azerbajxhanas në Bullgari.

Me një kapacitet fillestar prej 3 bcm në vit dhe plane për ta rritur më vonë këtë në 5 bcm, tubacioni mund të sigurojë gaz jo-rus për Serbinë fqinje, Maqedoninë e Veriut, Rumaninë dhe më tej Moldavisë dhe Ukrainës.

Ai do të transportojë gaz nga qyteti verior grek i Komotinit në Stara Zagora në Bullgari. IGB është i lidhur me një tjetër tubacion, pjesë e Korridorit Jugor të Gazit që transporton gazin azerbajxhanas në Evropë.

Të premten, operatorët e gazit në Bullgari, Rumani, Hungari dhe Sllovaki propozuan të transportonin dërgesa të shtuara azere përmes rrjeteve të tyre drejt Evropës qendrore.

Tubacioni prej 240 milion € kontrollohet nga një sipërmarrje e përbashkët midis kompanisë shtetërore bullgare të energjisë BEH, ndërmarrjes greke të gazit DEPA dhe Edison të Italisë.

Gazi filloi të rrjedhë në Poloni përmes tubacionit të ri Baltic Pipe nga Norvegjia përmes Danimarkës dhe Detit Baltik të shtunën në mëngjes, tha operatori polak i gazsjellësit Gaz-System.

Tubacioni është në qendër të strategjisë së Polonisë për të diversifikuar furnizimet e saj me gaz larg Rusisë, që filloi vite përpara se pushtimi i Ukrainës nga Moska në shkurt të shkaktonte një krizë globale energjetike.

Një zëdhënëse e Gaz-System i tha Reuters se flukset filluan në 06.10 CET dhe nominimet, ose kërkesat për dërgimin e gazit përmes tubacionit më 1 tetor, arritën në 62.4 milion kilovat-orë (kwh).

Tubacioni, me një kapacitet vjetor prej 10 miliardë metra kub, u inaugurua zyrtarisht të martën, një ditë pasi u zbuluan rrjedhje në tubacionet nënujore të gazit Nord Stream që lidh Rusinë me Evropën.

Rusia ndërpreu furnizimin me gaz në Poloni në prill, kur ajo refuzoi të paguante në rubla.

Danimarka dhe Suedia thanë të premten se rrjedhjet në tubacionet Nord Stream u shkaktuan nga “të paktën dy shpërthime” me “disa qindra kilogramë” eksploziv.

Udhëheqësit e BE-së paralajmëruan se rrjedhjet e zbuluara në dy tubacionet e gazit natyror në fillim të javës mund të jenë “sabotim”.

Ndërsa tubacionet që lidhin Rusinë me Gjermaninë ende përmbanin pak gaz natyror, BE tha se rrjedhjet nuk kishin ndikuar në furnizimin me gaz të bllokut. ( Sipas Euronews )