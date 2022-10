Kandidati i PD-PL për bashkinë e Tiranës, Meta: PL i respekton primaret, proces i jashtëzakonshëm

Kryetari i PL, Ilir Meta, ka dhënë një folur për mediat sapo ka dalë nga takimi me kryetarin e PD-së, Sali Berishën. Ai konfirmoi se ata kishin diskutuar për bashkëpunimin në zgjedhjet lokale.

I pyetur nga mediat nëse kanë përcaktuar një emër për kandidat të përbashkët në krye të bashkisë apo këshillit bashkiak të Tiranës, Meta tha vetëm se emri “i takon primareve dhe emrin do ta mësoni shumë shpejt.”

Por, nën këmbënguljen e gazetarëve për të ditur së paku nëse kandidati i propozuar për parlamentin e Tiranës është pjesë e politikës apo jo, Meta tha vetëm se “është superpolitikan!”

“Jemi në një sintoni të plotë, – theksoi Meta lidhur me PD-në. – Kryetari i ardhshëm i bashkisë dhe kryetari i ardhshëm i Këshillit bashkiak do të bëjnë një spektakël të jashtëzakonshëm në pak muaj. Partia e Lirisë respekton primaret, është një risi e jashtëzakonshme. Kemi kërkuar të realizohet sa më shpejt ky proces. Ne kemi kandidatë që premtojnë dhe do t’i përfshijmë në primare të përbashkëta me Partinë Demokratike.

Po kështu, është e rëndësishme që të respektonë njeri tjetrin dhe në të kundërt, nëse dëmtojnë njeri tjetrin, të përjashtohet nga gara.

Nuk kam pasur asnjë diskutim për emrin që do të jetë në Tiranë dhe kudo tjetër, se është proces që i takon primareve. Emrin do ta mësoni shumë shpejt.

Çdo ditë të hënë do të ketë Këshill bashkiak të Tiranës për të dëgjuar qytetarët. Nënë Liza nuk do të rrijë më atje në rrugë, por do të flasë atje në parlamentin e Tiranës. Do ta shikoni forcën e parlamentit të Tiranës shumë shpejt.”

I nxitur nga gazetarët për të dhënë emrin e një kandidati të përbashkët, Meta theksoi se ishte i kujdesshëm, por ai zbuloi vetëm një detaj, nëse ishte apo jo figurë e politikës: “Është superpolitikan” tha ai dhe i mëshoi më fort rëndësisë së referendumit dhe primareve, pa hyrë në emra.