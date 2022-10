Spiunët në rrezik/ Sula: Si do bëhet verifikimi i figurave në dosjet e Sigurimit pas rrëzimit me ligj të “Mezinit” e “Bezhanit”

Parlamenti i Shqipërisë ka miratuar ndryshime në ligjin për Autoritetin e Dosjeve duke hequr pengesën për verifikimin e figurave që kishin një certifikatë pastërtie nga Komisioni Mezini-Bezhani. Kryetarja në detyrë e Autoritetit, Gentiana Sula, shpjegon në një intervistë në “News 24” me gazetaren Fatmira Nikolli, si përkthehen në realitet ndryshimet, a janë hapur tashmë dosjet, si do të veprojnë me verifikimin e figurave dhe konkretisht me rastin e ish Presidentit Meta dhe gjyqtarëve që kanë kaluar vetting-un të mbrojtur nga ky nen.