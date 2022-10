Përse SHBA këmbëngul që demokratët nuk kanë të ardhme me Berishë(t)n 

Tani problemin e vetëm që ka SHBA, e ka mbështetësit e opozitës së Sali Berishës. Është thjesht duke ju shpjeguar se nuk kanë të ardhme me Sali Berishën. Dhe arsyeja që nuk kanë të ardhme me Sali Berishën, nuk është vetëm si pasojë e këmbënguljes e SHBA për tu qëndruar vendimeve të saj, por degradimi antiamerikan që po diktojnë berishët renda PD për këtë shkak.

Kur Berisha nisi betejën kundër SHBA, ai e maskoi atë me një betejë kundër Lulzim Bashës duke shpikur shkelje demokracie brenda partisë, që në fakt e drejtonte vetë Berisha dhe duke ngritur një valë populiste kundër tij. Në fakt të gjithë e kuptonin se e kishte me SHBA dhe jo me Lulzim Bashën. Për këtë arsye Lulzim Basha dha dorëheqjen për të shmangur ndarjen dhe për të lënë Berishën të vetëm përballë SHBA. Por tani një vit e ca më pas, të gjithë palët përfshi dhe demokratët që mbështesin Sali Berishën, janë dëshmitarë se “reformat” e Berishës në PD, sollën përreth Berishës figurat më qesharake të PD, aq sa mund të quhen dhe qesharake, se janë dhe më keq sa aq.

Por ajo që tani është e qartë në PD, është se partia nuk drejtohet nga Sali Berisha, por nga familja e tij dhe konkretisht i biri i tij, që me milionat e vjedhura nga pushteti i babait, siç thote dhe SHBA, sot dikton gjithçka në PD, që nga politika e kuadrit e deri tek media dhe enturazhin e njerëzve që mobilzon për të mbrojtur babanë e vet.

Ka dhjetëra dëshmi se në çdo garë në PD, njerëzit kontaktojnë djalin e Sali Berishës. Madje dhe veprimtarja shqiptaro amerikane Kokalari, e pranoi publikisht se dhe atë e kishte thirrur në ndihmë të “Foltores” Shkëlzen Berisha.

Kjo është një arsye më shumë pse SHBA po paralajmëron demokratët që me Berishën nuk kanë të ardhme. Se ata mund të durojnë të vdesë Sali Berisha e pastaj ta ringrejnë përsëri raportet me PD. Por nuk do presin sa të vdesë dhe i biri dhe mbesa, që pas njëqind vjetësh atë çerdhe antiamerikane ta kthejnë përsëri në një pasuri për Shqipërinë. Janë duke u thënë që jeni skllevër të një familje dhe jo votues të një partie. Ndaj janë aq të qartë kur u thonë nuk keni të ardhme me Berishën. Duan të thonë me Berishët.