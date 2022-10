Miqësorja me Arabinë Saudite, Shqipëria merr një barazim në Abu Dhabi

Është mbyllur në barazim 1-1 miqësorja e zhvilluar sot mes Arabisë Saudite dhe Shqipërisë, e cila është luajtur nën një terr informativ, pasi vendasit nuk kanë lejuar as transmetimin dhe as raportimin për të nga brenda stadiumit.

Një seleksion kryesisht me futbollistë të Kategorisë Superiore, ka përfaqësuar ngjyrat kuqezi në këtë miqësore, teksa pjesa e parë u mbyll me rezultatin 1-0 për vendasit, që shënuan me penallti, ndërsa në 45-minutëshin e dytë ishte Bekim Balaj që riktheu baraspeshën.