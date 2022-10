Mbërrin në Tiranë Presidentja e Komisionit Europian, pritet nga kryeministri Rama

Teksa kanë mbetur edhe disa ditë deri në përfundimin e afatit të caktuar nga qeveria për konvertimin e targave nga qytetarët serbë, shefja e BE-së bëri thirrje për respektimin e rregullave.

“Mendoj që është e shumë e rëndësishme që rregullat duhet të respektohen. Nëse ka tranzicion duhet të jetë i lehtë dhe gjithëpërfshirëse, por e këto duhet të zgjidhen në dialog”, tha presidentja e Komisionit Evropian.

Gjatë vizitës tri ditore në Ballkanin Perëndimor Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, qëndroi të mërkurën në mbrëmje në Maqedoninë e Veriut.

Në takimet e veçuara me kryeministrin Kovaçevski dhe Presidentin Pendarovski, von der Leyen dha mbështetje ndaj Maqedonisë së Veriut në procesin e integrimit në BE dhe tejkalimin e krizës së energjisë, si pasojë e luftës së Rusisë në Ukrainë. Presidentja e Komisionit të BE von der Leyen përcolli edhe mesazhet politike të Brukselit për mënjanimin e pengesave në hapjen e kapitujve me BE-në.

Duke folur për krizën energjetike, von der Leyen tha, se beson që kriza do të kapërcehet dhe se vendet e rajonit do të kenë mbështetjen e BE-së. “Së bashku do ta kapërcejmë këtë krizë. Ne do ta kapërcejmë krizën energjetike me grante prej 80 milionë eurosh për Maqedoninë e Veriut dhe sigurisht do të vazhdojmë me grantet. Kjo mbështetje do të vazhdojë përmes një plani investimi me turbina eolike dhe lidhjes me gaz me Serbinë dhe Kosovën”, ka deklaruar von der Layen.