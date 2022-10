Hakerat nxjerrin TIMS të Ramës/ Kryeministri përdori mbi 50 herë charter në dy vitet e fundit

Reklama

Hakerat e Homeland Justice kanë publikuar të dhënat personale të kryeministrit Edi Rama.

Në dokumentin e hedhur në rrjet nga hakerat janë bërë publike dy pasaportat e kryeministrit, një diplomatike dhe një e zakonshme si dhe udhëtimet e tij që prej vitit 2004 deri në maj të vitit 2022.

Në këtë dokument që tashmë është në duart e mijëra personave janë të dhënat e 394 udhëtimeve të kryeministrit, shumica e të cilave me avionë por në disa raste ka dalë me makinë nga pikat kufitare me Greqinë apo Maqedoninë e Veriut.

Gjatë kësaj kohe, të regjistrimit të udhëtimeve në sistemin TIMS, kryeministri Edi Rama rezulton se ka udhëtuar 50 herë me avion charter. Këto udhëtime i ka bërë që nga koha kur ishte kryetar i bashkisë së Tiranës në vitin 2004, më pas si kryetar i opozitës dhe tani si kryeministër.

Vlera e biletave të paguara për 344 udhëtimet me linjat e rregullta ajrore nuk mund të llogaritet por kostot e udhëtimeve me charter po.

Mesatarisht një udhëtim charter në Europë shkon nga 20 deri në 30 mijë euro, që do të thotë që për Ramën janë shpenzuar të paktën një milionë euro për udhëtime me charter.

Hakerat iranianë hynë shumë thellë në sistemet e policisë duke vjedhur të dhëna sensitive dhe ditët e fundit ata kanë publikuar edhe kartelën në TIMS të shërbimeve sekrete e së fundmi edhe të kryeministrit.

