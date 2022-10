Berisha: Zemërim dhe revoltë e qytetarëve nga çmimet e larta

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha zhvilloi sot takimin e përjavshëm me gazetarët, ku u fokusua tek protesta e paralajmëruar nga opozita për më 12 nëntor.

Ai tha se zemërimi i qytetarëve, biznesit të vogël, familjarëve dhe pensionistëve është i papërmbajtshëm për shkak të çmimeve të larta.

“Shqipëria po zien nga zemërimi dhe revolta e qytetarëve të saj, e bizneseve të vogla, të cilët presin në ankth të madh të nesërmen, për të shkak të lukunisë së taksidarëve që është derdhur mbi ta, po zien në çdo familje shqiptare, për shkak të çmimeve të papërballueshme të produkteve bazë të jetesës. Po zien tek çdo i ri, që sheh tek Edi Rama një shpresëvrasës dhe ëndërrvrasës. Po zien te çdo pensionist që qan me lotët e ftohta e mjerimit sepse nuk siguron kafshatën dhe nuk blen dot ilaçet me pensionin e tij. Po zien te qindra mijëra punonjës në këtë vend, që me pagën mizerabël që marrin, nuk përballojnë dot as gjysmën e muajit”, tha ai.

Po ashtu, Berisha tha se çdo deputet dhe anëtar i PD duhet të jetë në protestën e 12 nëntorit.

“Çdo deputet, çdo anëtar dhe simpatizant i PD, është i ftuar – dhe në vlerësimin tim – i detyruar të marrë pjesë në protestën antiqeveritare, antiregjim absolutar të datës 12 nëntor. I detyruar moralisht”, tha Berisha.