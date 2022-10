Qeveria e Kosovës modifikon afatin për konvertimin e targave të makinave

Reklama

Qeveria e Kosovës vendosi të premten të modifikojë afatin për konvertimin e targave të makinave të lëshuara nga Serbia me ato të Republikës së Kosovës, tri ditë para skadimit të afatit të vendosur prej saj.

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se është vendosur “shkallëzimi” i zbatimit të këtij vendimi.

“Për tri javë, nga 1 nëntori deri më 21 nëntor fillon masa e qortimit. Pastaj për dy muaj, deri më 21 janar, do të jetë masa e gjobitjes dhe më pastaj nga 21 janari do të kemi targa provuese për dy muaj të tjerë, pas së cilës datë më 21 prill s’mund të ketë sepse s’mund të lejohen targa të tjera në Republikën e Kosovës”, tha kryeministri Kurti, duke nënvizuar se “me këtë sekuencim dhe shkallëzim ne tregojmë seriozitetin tonë që padyshim ta zbatojmë vendimin që kemi marrë e t’u japim shanse të gjithë atyre që dëshirojnë të integrohen”.

Kryeministri Kurti tha se “kjo është mënyra që edhe ta zbatojmë rendin e ligjin por në anën tjetër ta kemi përgjigjen tonë për ndjeshmërinë e shtuar edhe ndërkombëtare sa i përket paqes dhe sigurisë në vendin tonë, por jo vetëm”.

Vendimi u mor në mbledhjen e qeverisë para së cilës në zyrën e kryeministrit shkuan diplomatët perëndimorë për t’i ritheksuar kërkesën për shtyrje 10 muajshe të zbatimit të vendimit, duke theksuar se veprimi i Kosovës është i ligjshëm dhe në përputhje me marrëveshjet e arritura në bisedimet në Bruksel.

Zëdhënësi i Departamentit amerikan të Shtetit, Ned Price tha më herët se Kosova ka të drejtë të zbatojë regjimin e targave sipas Marrëveshjes së Brukselit, por zgjatja e afatit është në interes të përparimit në dialogun e lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi.

“Shtetet e Bashkuara janë të zhgënjyera dhe të shqetësuara që qeveria e Kosovës ka refuzuar kërkesat e partnerëve të ndërkombëtarë për ta bërë këtë”, thuhet në deklaratën e zoti Price që u bë në kohën kur po shpallej vendimi i qeverisë së Kosovës për të theksuar rëndësinë që Shtetet e Bashkuara i kushtojnë kësaj çështjeje.

Tensionet e verës së këtij viti ndërmjet Kosovës dhe Serbisë rreth përdorimit të dokumenteve të identifikimit dhe targave të makinave nxitën një reagim më të ngjeshur diplomatik për të shmangur përplasjet në një periudhë zhvillimesh të ndjeshme politike në Evropë për shkak të agresionit rus në Ukrainë.

Me 27 gusht Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje për lëvizjen e lirë të qytetarëve, por jo edhe për targat ndërsa qeveria vendosi që me 31 tetor të përfundojë afati për konvertimin e targave të makinave për qytetarët serbë që përdorin targa të lëshuara nga Serbia. Me vendimin e qeverisë përdoruesit e këtyre targave duhet t’i kthejnë në ato të Republikës së Kosovës RKS, por kjo kundërshtohet nga Beogradi.

Të enjten përfaqësuesit e serbëve paralajmëruan bllokimin e rrugëve nëse siç thanë, autoritetet ndërmarrin veprime për konfiskimin e makinave me targa serbe.

Nuk pati ndonjë reagim të menjëhershëm të diplomatëve perëndimorë që u takuan gjate ditës me kryeministrin Kurti rreth vendimit të sotëm.

