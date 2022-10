Gjithnjë e më pak emigrantë shqiptarë në punët sezonale të Greqisë

Reklama

Sipas statistikave të fundit të Ministrisë greke për Emigracionin dhe Azilin numri i emigranëtve shqiptarë që jetojnë dhe punojnë ligjërisht në Greqi vijon të ulet.

Të dhënat zyrtare të publikuara nga qeveria greke për shtatorin e këtij viti tregojnë se në Greqi ndodhen 291 mijë e 868 emigrantë shqiptarë me leje të vlefshme qëndrimi, të cilët përbëjnë rreth 61.4 për qind të të huajve të ligjshëm.

Të dhënat e shtatorit të këtij viti mbi numrin e shqiptarëve me leje qëndrimi tregojnë një numër dukshëm më të ulët krahasuar me shtatorin e një viti më parë, kur 425 mijë e 740 shtetas të Shqipërisë ndodheshin në Greqi me leje qëndrimi të vlefshme, të cilët përbënin rreth 63 për qind të të huajve në këtë vend.

Në muajin gusht të këtij viti 291 mijë e 868 shtetas shqiptarë ishin me leje të vlefshme qëndrimi në Greqi.

Të dhënat e Ministrisë greke të Emigracionit përditësohen vazhdimisht dhe ndonëse emigrantët nga Shqipëria përbëjnë pjesën dërrmuese të të huajve të pajisur me leje qëndrimi, numri i tyre është në rënie të vazhdueshme.

Kjo lidhet jo vetëm me procesin e lëshimit të lejeve të qëndrimit që përkojnë me kërkesat e bëra nga emigrantët shqiptarë gjatë viteve 2020-2021, por edhe me prirjen e shumë familjeve shqiptare për të emigruar nga Greqia drejt vendeve të tjera evropiane.

Ulja e numrit të emigrantëve shqiptarë ndikon edhe në përfshirjen e tyre në punët sezonale në Greqi, sidomos në bujqësi.

Tregu grek aktualisht ka nevojë për fuqi punëtore për vjeljen e ullirit dhe agrumeve dhe shoqatat e fermerëve në disa zona, kryesisht në kufi me Shqipërinë, kanë nxitur tërheqjen e punëtorëve sezonalë nga Shqipëria.

Shoqatat greke kanë synuar krijimin e kushteve të akomodimit për punëtorët sezonalë si dhe rritjen e pagesave për një ditë pune për të joshur fuqinë punëtore nga Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit.

Në disa zona, nga shoqatat greke të fermerëve është vendosur që punëtorët të paguhen 45-50 dollarë në ditë, nga 40 dollarë sa ishte pagesa ditore për vitin e kaluar për vjeljen e ullinjve.

Ndërkohë, Ministria e Emigracionit dhe Azilit në Greqi zgjati deri më 31 mars të vitit 2023 afatin e aplikimit nga fermerët grek për punëtorë sezonalë të vendeve të treta, i cili kishte përfunduar më 30 shtator të vitit 2022.

Sipas legjislacionit grek, proocedura e ndjekur për hyrjen në Greqi të shtetasve të vendeve të treta për pune sezonale parashikon që periudha e përgjithshme vjetore e qendrimit nuk mund të jetë më pak se dy muaj dhe më e madhe se 6 muaj.

Oferta e tregut grek për punëtorë sezonalë nga Shqipëria pritet të sjell vështirësi në vjeljen e ullinjve dhe agrumeve në disa nga zonat kufitare shqiptare, ku po ndihet mungesa e punëtoreve.

Largimi i të rinjve në emigrim dhe joshja e fuqisë punëtore nga tregu grek është sfiduese, veçanërisht për Qarkun e Vlorës dhe Fierit, ku ka nisur vjelja e agrumeve dhe ullirit.

