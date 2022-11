Rama në Gjermani për samitin e Berlinit, pritet nga kancelari Scholz! Do nënshkruhen tre marrëveshje mes Ballkanit Perëndimor

Mbahet në Gjermani samiti i Procesit të Berlinit, ku të pranishëm janë liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Edhe kryeministri Edi Rama ndodhet në Gjermani në kuadër të këtij takimi, ku është pritur nga kancelari Olaf Scholz.

Ne takim do të nënshkruhen 3 marrëveshje mes 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. E para ka të bëjë me lëvizjen e lirë brenda 6 vendeve të Ballkanit ku qytetarët të lëvizin vetëm me karta identiteti, marrëveshja e dytë lidhet me njohjen reciproke të diplomave dhe e treta për profesionet e lira. Kjo kategori profesionistësh të mund të punësohen lehtësisht në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje.

Takimi do të jetë i ndarë në dy sesione, ku gjatë pjesë së parë do të flitet për bashkëpunimin rajonal dhe për çështje që lidhen me emigracionin, ndërsa në sesionin e dytë do flitet për çështjen e krizës energjetike. Procesit të Berlinit është iniciuar në 2014 nga ish kancelarja Angela Merkel si nismë për të lehtësuar bashkëpunimin rajonal dhe për të mbështetur financiarisht projekte që lidhen me infrastrukturën dhe energjetikën në rajonin e Ballkanit.