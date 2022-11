Zgjedhjet vendore/ Cilat janë 6 bashkitë e tjera ku mund të votohet elektronikisht në 14 maj?

Komisioneri Shtetëror për Zgjedhjet, Ilirjan Celibashi u shpreh për mediat të premten se mund të zhvillohet votimi elektronik në 14 maj dhe në 6 bashki të tjera të cilat janë: Tirana, Durrësi, Vlora, Elbasani, Shkodra dhe Fieri.

“Në Vorë do zhvillohet votimi elektronik, në 6 bashki mund të zgjerohet, Tirana, Durrësi, Vlora, Elbasani, Shkodra dhe Fieri ne kemi kërkuar që nëse do jetë votomi elektronik, partitë bien dakord. Nëse janë paratë, ne i kemi bërë këto llogari dhe 6 bashki të tjera dhe kosto shkon 3 mld lekë, nëse do i kemi këto para dhe palët janë dakord që të zhvillohet ky proces, votim elektronik dhe në këto bashki. Nëse jo, nuk mund ta bëjmë”, tha Celibashi.

Ai nënvizoi se kostoja se zgjedhjeve të ardhshme vendore do të jetë 5.3 mld lekë.

Celibashi tha më tej se në 6 mars përfundon afati për paraqitjen e kërkesave për regjistrimin e partive politike, jo më vonë se 70 ditë para datës së zgjedhjeve.

“15 mars 2023 përfundon afati për regjistrimin e koalicioneve. Më 27 mars përfundon afati për paraqitjen e kandidatëve për kryetar bashkie dhe të listave të shumë-emërore për anëtarë të Këshillit Bashkiak. Më 14 prill fillon fushata zgjedhore. Më 8 maj përfundon afati për publikimin e sondazheve dhe në 13 maj përfundon fushata zgjedhore dhe fillon heshtja zgjedhore”, u shpreh Celibashi.