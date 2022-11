Oficerët e Policisë Gjyqësore hyjnë në ambientet e “Ora News”, do merret godina në administrim

Oficerët e Policisë Gjyqësore pranë BKH kanë hyrë në ambientet e Ora News për të zbatuar vendimin e Apelit të GJKKO, për marrjen në administrim nga shteti të godinës.

“Do bëjmë inventarin e pasurisë. OPGJ dhe BKH do dokumentojë me foto deri në zbardhjen e dokumentave”, është bërë me dije ndër të tjera.

Nga ana tjetër bordi drejtues i RTV Ora pritet të mblidhet sot për të vendosur mbi vetëadministrimin e këtij televizioni deri në momentin që të ketë një qartësim nga ana e administratorit shtetëror.

Por ndërsa një betejë u humb, avokati Enis Daci tha se beteja do të vijojë në Strasburg.