Miratohet marrëveshja 2 miliard euro për Portin e Durrësit, Balluku: Do punësohen mbi 10 mijë punëtorë

Përmes një deklarate për mediet, Balluku bëri me dije se investimi do të jetë 2 miliard euro dhe do ta çojë Shqipërinë në një nivel ndërkombëtare.

Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës theksoi se flitet për një projekt të veçantë, pasi për herë të parë Shqipëria është mbajtësja e aksioneve për sa i përket një projekti kaq të madh.

“Dy miliard euro do të jetë investimi dhe parashikohet punësimi i 10-12 mijë persona. Hedhim një tjetër hap me projektin për Portin e Ri Turistik të Durrësit, investimi më i madh i huaj në rajon, i cili jo vetëm do të transformojë rrënjësisht qytetin e Durrësit, por do ta çojë turizmin në Shqipëri në një tjetër nivel ndërkombëtar.

Miratohet marrëveshja kuadër, ndërmjet Këshillit të Ministrave dhe Eagle Hills Real Estate Development, Albanian Seaports Development Company, sh.a. dhe Nshmi Development L.L.C, për projektin e investimit strategjik “Marina & Jahtet e Durrësit”, tha ajo.

Balluku tha se brigjet dhe deti do të vijojnë të jenë prona shtetërore pavarësisht investimit ndërkohë që pavarësisht sesa do të rrisë kapitalin apo investimin pala private shteti nuk do të jetë i detyruar ta bëjë këtë duke mbajtur të njëjtat aksione.

Forma e bashkëpunimit të shtetit në këtë marrëveshje u miratua përmes pjesëmarrjes së shtetit në një shoqëri të përbashkët me investitorin privat.

Kjo shoqëri e krijuar nga privati dhe publiku do të zhvillojë projektin dhe do të përfitojë prej tij duke qenë mbajtësi i masave mbështetëse.

Për herë të parë Republika e Shqipërisë është mbajtëse e aksioneve sa i takon një projekti kaq të madh, 2 miliard euro investim. Parashikohet në mënyrë direkt dhe indirekt punësimi i 12 mijë personave. Ky projekt e vendos Shqipërinë në hartën ndërkombëtare të turizmit,.

Kjo projektmarrëveshje reflekton të qartë të drejtat dhe detyrimet e secilës palë pjesëmarrëse në këtë projekt.

Duhet të themi që marrëveshja do të kalojë në parlament pasi të kalojë në komisione.

Pjesëmarrja shtetërore propozohet në nivele të tilla që nuk shuajnë ose reduktojnë ndjeshëm riskun operacional të investitorit.

Pavarësisht veprimeve të aksionerit privat pra mund të shtojë kapitalin në vite kuota e aksionerit shtetëror nuk do të ndryshojë. Bregdeti deti përkatës dhe brigjet mbeten prona shtetërore të patjetërsueshme. Ato do ti nënshtrohen pastrimit ambiental” tha Balluku.

Sipas saj prona private dhe publike rreth zonës do të pësojë rritje.

Aktiviteti i portit të Durrësit nuk do ndërpritet dhe as pengohet gjatë fazës së zbatimit. Në fazën e parë të zbatimit parashikohet që të përdoren ato pjesë që nuk prekin punën e portit.

Ministrja foli dhe për projektin e portit të ri që do të vendoset në Porto Romano duke nënvizuar se projekti gjendet në një fazë të avancuar.