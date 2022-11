Intervista e tij e parë/ Rishi Sunak thirrje britanikëve: Mos prisni që unë t’i zgjidh të gjitha problemet tuaja

Kryeministri britanik Rishi Sunak, në intervistën e tij të parë pas marrjes së drejtimit të vendit, iu drejtua qytetarëve duke ua bërë të qartë që mos të presin që ai të zgjidhë të gjitha problemet e tyre.

Sunak tha se po përpiqet të rifitojë besimin e qytetarëve dhe po bën gjithçka për të përballuar problemet financiare.

Në një intervistë për The Times, Sunak tha se e njeh shqetësimin e njerëzve për rritjen e pagesave të hipotekave, duke shtuar; “Është e drejtë të jemi të sinqertë për kompromiset me të cilat përballemi – të gjithë tani flasin për huamarrjen, të gjithë e vlerësojnë se qeveria nuk mund të bëjë gjithçka,”, tha Sunak.

Sipas raportit, Sunack nuk pranoi të komentonte nëse ai po i qëndronte zotimit të manifestit konservator për të mos rritur tatimin mbi të ardhurat, TVSH-në ose sigurimin kombëtar. “Nuk do të flas për asnjë politikë tatimore”, sqaroi ai.

I pyetur nëse ai e kishte shqyrtuar propozimin për një votim të përbashkët me Boris Johnson në zgjedhjet e fundit të lidershipit të partisë, Sunak tha se ishte “shumë i qartë me Johnson pasi kisha mbështetje të fortë nga kolegët në parlament”. Sunak u bë kryeministri i parë me ngjyrë i Britanisë muajin e kaluar, duke marrë detyrën gjatë një prej kohërave më të trazuara në historinë politike britanike.