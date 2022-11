Rama: Brenda kësaj dekade, eksportet bujqësore arrijnë 1 miliard euro

Kryeministri Edi Rama nga Lushnja, ku po zhvillon një takim me fermerët e kësaj zone, të njohur si “hambari” i Shqipërisë, tha se kur kjo mazhorancë erdhi në pushtet, eksportet ishin vetëm 120 milionë euro, ndërsa prodhuesit nuk kishin pika grumbullimi për të bashkuar produktet e tyre dhe për t’i eksportuar më pas.

Ai theksoi se ambicia e qeverisë shqiptare është që brenda kësaj dekade eksportet e prodhimeve bujqësore të arrijnë në një miliard euro nga 500 milionë euro që janë sot.

Rama tha se Partia Socialiste ishte pranë çdo prodhuesi, pavarësisht kahut politik të tij.

“Ne jemi ndër eksportuesit më të mëdhenj të mollës në rajon dhe ndër kryesorët për domaten. Të dhënat e fundit na bëjnë të pretendojmë, që në fund të vitit të kemi 500 milionë euro eksporte bujqësore. Shifër që kurrë se kemi imagjinuar, kur ne nisëm këtë punë me “partinë e Netës”. Se nuk na la cop cop vetëm ne. Neta u ngrit me “armikun”. Ti luftojë kundër nesh, e ne tu gjendëm pranë. Eksportet e produkteve bujqësore ishin 120 milionë euro”, u shpreh kryeministri në bisedën e tij me njërën nga fermerët.