Pasditen e së shtunës fitore shënoi edhe Tirana në transfertë. Djemtë bardheblu mundën Studentin 0-3 me sete. 13-25, 14-25 dhe 13-25, këto janë rezultatet e seteve që folën për Tiranën. Në “Ramazan Njala”, Teuta humbi 0-3 me Vllazninë. Shkodranët fituar 0-3 me sete dhe konkretisht 20-25, 20-25, 18-25.