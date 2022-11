Danilo shpëton PSG-në me Lorientin, parisienët gjithmonë të parët me +5 nga Lens

PSG, gjithmonë në arrati në Ligue 1. Parisienët arrijnë të fitojnë në Lorient dhe mbeten në epërsi në +5 nga Lens I vendit të dytë. Kundërshtarë, gjithmonë në zonën e Evropës, por nuk arrijnë të fitojnë prej katër ndeshjesh. Neymar kujdeset për të çuar përpara parisienët pas vetëm nëntë minutash, duke përfituar nga një gabim i mbrojtjes kundërshtare. Duket si shëtitja e zakonshme për PSG-në, Ekitike gati dyfishon pas gjysmë ore lojë, por gjuajtja është e gabuar.

Me kalimin e minutave, megjithatë, vendasit marrin gjithnjë e më shumë guximin, në fund të pjesës së parë Ponceau nuk është shumë preciz, por në fillimin e pjesës së dytë Moffi firmos barazimin e bujshëm. Moffi përsëri i rrezikshëm në minutën e 57-të, Lorient duket se do e përballojë, por dhjetë minuta nga fundi vjen goditja me kokën e Danilos nga një goditje këndi.

PSG ka një avantazh të ri, Galtier mbrohet dhe nxjerr Mbappè nga fusha: fenomeni francez, jo i lumtur, shkon direkt në dhomat e zhveshjes. Lorient provon sulmin e fundit, por nuk arrin të arrijë nivelin e pabesueshëm.