Arsenali fiton derbin me Çelsin, Emeri debuton me fitore ndaj Junajtid

Në derbin më të shumëpritur të Londrës, Arsenali triumfon, duke mposhtur Chelsea me rezultatin 1-0. Një Arsenal pak perfekt për të mos thënë aspak, i cili dominon në lojë. Topçinjtë filluan më mirë në Stamford Bridge, duke rritur menjëherë ritmin dhe duke u bërë të rrezikshëm në minutën e 10-të me një goditje nga Ëhite: krosi i tij me këmbën e djathtë preku shtyllën. Skuadra e Potter jep sinjalin me një goditje nga distanca, por miqtë përgjigjen menjëherë me një veprim personal të Gabriel Jesus. Mbyllja e bërë nga Thiago Silva është vendimtare. Loja në gjysmë ore nuk e ndryshon rezultatin, edhe nëse blutë fillojnë të ngrejnë kokën dhe të shtyjnë në fazën sulmuese. Pjesa e parë përfundon pa gol.

Me rikthimin në fushë historia nuk ndryshon, miqtë që rrisin ndjeshëm ritmin e lojës dhe mbyllin në gjysmën e tyre Chelsean, i cili tenton të bëjë keq vetëm me disa rinisje. Sfida zhbllokohet në minutën e 63-të: goditja e këndit nga Saka përshkon të gjithë zonën dhe Gabriel e shtyn topin në portë, Arsenali në avantazh. Ekipi i Potter duket se e ndjen goditjen: fillimisht Saka dhe më pas Odegaard afër dyfishimit për Gunners. Në minutën e 80-të loja u ndal për një kontroll në Var: Cucurella, Chelsea, duket se e ka prekur topin me dorë, por për arbitrin nuk ka shkelje dhe loja vazhdon. Në bilbilin e trefishtë, pas pesë minutash rikuperim, Arsenali gëzohet duke marrë në shtëpi tri pikë kyçe.

Debutimi i ëndrrash për Unai Emery, i cili në ndeshjen e tij të parë zyrtare në stolin e Aston Villa mposht Manchester United 3-1. Ten Hag aktivizoi nga minuta e parë sërish Cristiano Ronaldon, por fillimi ishte tronditës për Manchester United, i cili pranoi dy gola në dhjetë minuta(Bailey 7’ dhe Digne 10’).

Djajtë e Kuq ringjallen papritur: një mundësi për CR7 e më pas goli i Shaë në minutën e 45-të, që kishte dhe devijimin e një mbrojtësi, 2-1. Era e shpresës, për Unitedin, zgjat pak çaste: në minutën e 48-të, në fakt Ramsey hyn në zonë dhe mposht de Gean me një goditje të fuqishme. Nuk ka emocione të tjera dhe përfundon 3-1 për Aston Vilën, që ngjitet në renditje në 15 pikë. United ndalet në kuotën e 23 pikëve dhe përfundon në vendin e pestë.