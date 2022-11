Leverkusen mposht Union Berlin, Bayern mbetet në krye

Fitore thelbësore për Leverkusen ndaj ish-liderëve tanimë Union Berlin. Në BayArena, skuadra e Fischer shembet me një 5-0 dhe përshëndet kryesimin në kampionat, duke i dhënë mundësinë Bayern të mbetet në vend të parë me dy pikë më shumë(28 pikë për Bayern, 26 për Union). Formacione që krijojnë shumë mundësi në pjesën e parë të garës por që nuk lëndohen. Nisje e vrullshme e “aspirinave” në pjesën e dytë që e gjejnë avantazhin në minutën e 46-të me Andrich. Berlinezët që pësojnë goditjen, luftojnë për të gjetur reagimin e nevojshëm për një barazim.

Leverkusen shtyn dhe mes 56′ dhe 58′, Diaby fillimisht dyfishon dhe më pas firmos tris për vendasit. Në minutat në vazhdim bëhet monolog për formacionin e Xabi Alonso-s i cili në të 68-ën gjen pokerin me golin e Hlozek dhe më pas mbyll përfundimisht ndeshjen në 76′ me Bakker që koordinon në mënyrë perfekte dhe dërgon topin në rrjetë. Në BayArena është 5-0. Kështu përfundon, Leverkusen shënon me katër golashënues të ndryshëm dhe largohet nga zona “e kuqe” e kampionatit.