Vuçiç reagon për tensionet në Kosovë: Moment i vështirë

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, ka reaguar për herë të parë në lidhje me situatën e krijuar në veri të Kosovës, duke mohuar se largimi i Listës Serbe nga institucionet e Kosovës u bë me urdhër të Beogradit. Në një intervistë televizive, Vuçiç e konsideroi situatën të vështirë, ndërsa shtoi se për ta është e rëndësishme që të veprojnë me përgjegjësi.

Sipas Vuçiç, serbët kanë dashur prej kohësh të largohen nga institucionet në Kosovë, por kanë qëndruar për shkak të kërkesave të tij, teksa shton se veprimi që bënë, nuk ishte i lehtë për ta.

“Nuk mund të them se është një moment i lehtë, por nuk është i pari apo i fundit. Është e rëndësishme që të veprojmë me përgjegjësi dhe seriozitet. Po flasim për ndryshime të mëdha tektonike politike. Pas 10 vjetësh, serbët morën vendimin që të largohen nga institucionet e Prishtinës. Ne do të kemi kohë t’u përgjigjemi historive të pakuptimta se si po e bëjnë këtë me urdhër të Beorgadit. Ata kurrë nuk kanë dashur të shohin realisht problemet me të cilat ballafaqohen serbët”, tha Vuçiç.

Më 5 nëntor, Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, u larguan nga të gjitha institucionet e Kosovës. Ky vendim erdhi pasi autoritete e Kosovës pushuan drejtorin e Policisë së Kosovës për rajonin e veriut, pasi ai refuzoi të zbatojë vendimin e qeverisë për targat.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti reagoi duke akuzuar Serbinë se po tenton të destabilizoi vendin, duke theksuar se “ata nuk do tja dalin”.