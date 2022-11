Tite zbulon listën e Brazilit, ka të papritura

Janë 26 futbollistët që do të udhëtojnë për në Katar, për të marrë pjesë në Botërorin e këtij fundviti, që janë bërë të ditur nga trajneri i përfaqësueses braziliane, Tite. Ky i fundit ka shpallur të hënën pasdite fundmi listën e lojtarëve të cilëve ai do t’u besojë në Botërorin e Katarit, dhe ka patur disa të papritura në të. Emrat si Nejmar, Vinisius Zhunior, Kasemiro, etj padyshim që janë prezent, por shikohen zgjedhje surprizë si ajo e Dani Alveshit, Aleks Sandros dhe gjithashtu futbollistë nga kampionati brazilian.

Trajneri 61-vjeçar përfshiu në mision 39-vjeçarin Daniel Alves, i cili do të marrë pjesë për të katërtën herë në karrierën e tij në një Botëror. Megjithatë, përveç ish-mbrojtësit të Realit të Madridit, në Katar do të udhëtojë edhe një tjetër veteran, Thiago Silva i Çellsit, ndryshe nga Roberto Firmino i cili nuk u grumbullua. Brazili shihet si një nga favoritet kryesore për të ngritur trofeun, sipas agjencive të basteve, dhe kjo është ajo që Tite kërkon të bëjë, pasi më parë ka deklaruar se nuk do të drejtojë më Brazilin pas këtij Botërori.

PORTIERË:

Alison, Enderson, Ueverton.

MBROJTËS:

Dani Alvesh, Danilo, Aleks Sandro, Aleks Tejes, Bremer, Eder Militao, Markinios, Tiago Silva.

MESFUSHORË:

Gimaraesh, Kasemiro, Everton Ribeiro, Fabinjo, Fred, Lukas Paketa.

SULMUES:

Antoni, Gabriel Zhezus, Martineli, Nejmar, Pedro, Rafinja, Riçarlison, Rodrigo, Vinisius Zhunior