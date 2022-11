Kombëtarja para miqësores, mbyll përgatitjet “shqiptare”

Kombëtarja kuqezi, u ka dhënë të hënën fund përgatitjeve të saj për miqësoren e radhës, atë që do të luhet më 9 nëntor ndaj Katarit, duke zhvilluar edhe seancën e fundit stërvitore në Shqipëri. Kjo seancë është zhvilluar pasdite, duke nisur nga ora 15:00, në stadiumin “Egnatia” të Rrogozhinës” dhe ka zgjatur diçka më tepër se 75 minuta.

Ndryshe nga seanca e parë, ajo e së shtunës, dhe ajo e dytë stërvitore, të zhvilluar të dielën, të dyja në kompleksin e saj stërvitor në Durrës, ajo e 3-ta të hënën ka konsistuar në një zhvendosje të vëmendjes në strategji. Kështu, nëse dy seancat e para kanë patur kryefjalë ngarkesën fizike, seanca e 3-të ka patur në qendër të vëmendjes pjesën taktike, teksa trajneri Edoardo Reja ka provuar edhe skemat e tij.

Në miqësoren e shkuar me Arabinë Saudite 76-vjeçari italian ka flirtuar edhe me 3-5-2-shin e tij tradicional, por edhe me 4-4-2-shin, ndërsa interesant është fakti se në sulm është provuar të hënën edhe dyshja Redon Xhixha-Xhulio Skuka. Të martën në mëngjes do të niset për Spanjë, teksa pasdite do të zhvillojë edhe një seancë të fundit stërvitore në stadiumin e ndeshjes në Marbeja.

Ndeshja miqësore Shqipëri-Katar do të luhet pikërisht në stadiumin e Marbejas dhe do të nisë në ora 18:30. Kjo do të jetë përballja e tretë në histori mes Shqipërisë dhe Katarit, që të gjitha në ndeshje miqësore.