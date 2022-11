Liverpul-Real Madrid, përsëritet finalja. PSG “peshkon” Bajernin

Është hedhur shorti i Champions League, për fazën e 1/8-ave ku fati është treguar i pamëshirshëm duke sjellë dhe finale të parakohshme. Përsëritet finalja e sezonit të kaluar, ndërsa Liverpuli do të përballet me Realin e Madridit. Në të njëjtin nivel dhe sfida mes Bajernit dhe PSG-së, dy skuadra me pretendime të mëdha.

Mançester Siti do të përballet me Leipzig, ndërsa fati u ka buzëqeshur skuadrave italiane. Milani do të përballet me Totenhemin, Napoli me Frankfurtin dhe Interi me Porton.

FAZA E 1/8 E CHAMPIONS

Leipzig-Man.City

Clube Brugge-Benfika

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham Hotspur

Frankfurt-Napoli

Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

PSG-Bayern

Ndeshja e parë e raundit të 16-shes: 14/15/21/22 shkurt 2023

Ndeshja e dytë e raundit të 16-shes: 7/8/14/15 mars 2023

Shorti i çerekfinaleve dhe gjysmëfinaleve: 17 mars 2023

Ndeshjet e para çerekfinale: 11/12 prill 2023

Ndeshja e dytë çerekfinale: 18/19 prill 2023

Ndeshja e parë gjysmëfinale: 9/10 maj 2023

Ndeshja e dytë gjysmëfinale: 16/17 maj 2023

Finalja: 10 qershor 2023 në Stamboll (Turqi)

KALENDARI

E martë, 14 shkurt 2023

Milan – Totenhem

PSG – Bajern

E mërkurë, 15 shkurt 2023

Klub Bryzh – Benfika

Borusia Dortmund – Çelsi

E martë, 21 shkurt 2023

Liverpul – Real Madrid

Frankfurt – Napoli

E mërkurë, 22 shkurt 2023

RB Lajpcig – Mançester Siti

Inter – Porto

E martë, 7 mars 2023

Benfika – Klub Bryzh

Çelsi – Borusia Dortmund

E mërkurë, 8 mars 2023

Totenhem – Milan

Bajern – PSG

E martë, 14 mars 2023

Mançester Siti – RB Lajpcig

Porto – Inter

E mërkurë, 15 mars 2023

Real Madrid – Liverpul

Napoli – Frankfurt