Protesta e pedagogëve: Nëse nuk plotësohen kërkesat, nuk do të hyjmë në provimet

Pedagogët janë mbledhur këtë të martë përballë Universitetit Politeknik të Tiranës, në vijim të protestës së tyre për rritje pagash dhe disa kërkesa të tjera.

Kërkesa kryesore e pedagogëve është rritja e pagave me 50%.

Pedagogët thonë se i japin kohë deri në fund të janarit ose fillim të shkurtit qeverisë. “Nëse kërkesat tona nuk plotësohen, nuk do të hyjmë në provimet e sezonit”, thotë një pedagog.

Viti i ri akademik nisi me bojkotin e pedagogëve të universiteteve publike, të cilët paraqitën si kërkesë kryesore rritjen e pagave.

Që prej asaj dite kanë vijuar paraqitjen e kërkesave të tyre, ku më pas u shoqërua me thirrje për protesta kombëtare.

Qeveria ra dakort për një rritje me 15 % të pagës, ku vetëm 7 % do të paguhej nga buxheti i shtetit, ndërsa pjesa tjetër nga universitetet përkatëse. Pedagogët nuk ranë dakord me këtë vendim dhe vendosën të vazhdonin bojkotin e mësimit.