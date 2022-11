A është e mundur të planifikohet jeta pas Putinit?

Historia dhe politika në Rusi janë shumë të personalizuara dhe humbja ose largimi i ndonjë lideri ka të ngjarë të ndezë një trajektore të re për vendin. Vdekja e Stalinit solli shkrirjen, ndërsa rrëzimi i Hrushovit një dekadë më vonë çoi në epokën e stagnimit të Brezhnjevit, e cila përfundimisht i la vendin axhendës së reformës së Gorbaçovit.

Kohët e fundit, vendimi i Dmitry Medvedev për të mos kërkuar një mandat të dytë presidencial i hapi Putinit rrugën për t’u kthyer në postin e lartë dhe shënoi fundin e politikës ruse të normalizimit dhe agimin e autoritarizmit.

Putinit një ditë do t’i duhet të tërhiqet nga posti i presidentit, pa marrë parasysh se sa shumë anëtarë të elitës ruse mund të tallnin veten se ai është disi i pavdekshëm. Sapo Putini të shkojë, shumë do të ndryshojnë dhe historia ruse na mëson se edhe nëse Putinizmi i kalon Putinit, nuk do të zgjasë shumë: udhëheqësi i ardhshëm rus pothuajse me siguri do të detyrohet të liberalizohet për të siguruar mbijetesën e tyre.

Por do të jetë më e vështirë për rusët të dalin nga vorbulla e totalitarizmit hibrid sesa për gjermanët apo spanjollët. Regjimi i Putinit tani ekziston vetëm si një mjet për vetë-ruajtje – i cili, në këtë fazë të vonë të ciklit të tij jetësor, kërkon luftë. Të tërhiqesh nga konflikti ushtarak do të nënkuptonte dhënien e pushtetit te të tjerët, prandaj sfida e parë për çdo pasardhës të Putinit do të jetë refuzimi kategorik i militarizmit.

Pavarësisht asaj që thonë propagandistët e Kremlinit, armiku nuk është në portat e Moskës dhe Rusia nuk është në rrezik të pushtimit të huaj. Në të vërtetë, e kundërta është rasti pasi marka e skaduar e Putinizmit e ka lënë vendin në të njëjtin nivel me Korenë e Veriut për sa i përket tërheqjes së investitorëve.

Asnjë ndihmë nuk mund të pritet nga Perëndimi në tranzicionin rus pas Putinit, duke i bërë të diskutueshme krahasimet me gjermanët pas Luftës së Dytë Botërore. Në vend të kësaj, rusët do të duhet të përfshihen në një proces të vetë-ekzaminimit për të luftuar injorancën e tyre historike të imponuar nga regjimi dhe të punojnë shumë për të rivendosur institucionet e gërryera të vendit. Megjithatë, liberalizimi do ta detyrojë Rusinë të llogarisë me të kaluarën e saj, të vendosë njëherë e mirë se ku qëndrojnë kufijtë e saj kombëtarë, të përballet me përgjegjësinë e saj morale dhe financiare ndaj Ukrainës dhe të përballet me fajin e saj kolektiv dhe përgjegjësinë kolektive për luftën.