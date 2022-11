1 në 3 familje pa kushtet e nevojshme për ngrohje/ Eurostat: Shqipëria, vendi me varfërinë më të lartë energjetike në Europë

Ndërsa qeveria ka premtuar sigurimin e energjisë elektrike gjatë dimrit, shihet se edhe me çmimin aktual prej 9.5 lekësh që nga 2015, vendi ynë nuk e ka përmirësuar indikatorin, ndërsa shtrenjtimi i energjisë do t’i rëndonte edhe më tej konsumatorët, teksa Eurostat shprehet se Shqipëria është e para në rajon për çmimin më të shtrenjtë.

Sekretariati i Energjisë, i cili bën bashkërendimi ne politikave të energjisë së BE me ato të Ballkanit Perëndimor ka rekomanduar që vendet me varfëri të lartë energjetike duhet të zhvillojnë patjetër një plan kombëtar për ta ulur atë.