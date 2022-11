“Po na bëjnë presion”/ Banorët e Bërxullës protestojnë kundër qeverisë për pronat që ua merr rruga e re

Ata janë shprehur se janë pro ndërtimit të rrugës së re, por tokat e tyre të shpronësohen sipas tregut dhe të bëhet transparencë për projektin.

“Jemi pro ndërtimit të rrugës, por po shkelet ligji. Ne jemi pronar të tokave, nuk jemi fare të njoftuar dhe nuk ka asnjë lloj leje ndërtimi. Na bëjnë presione, mashtrojnë me çmime qesharake. Policia po ndihmon firmën hajdute që ndërton mbi tokat tona”- është shprehur një protestues.

“Nuk ka transparencë, nuk dimë as projektin, nuk ka as konsultim me banorët. Nuk e kuptoj sesi një firmë merr vetëm miratimin e projektit dhe del në rrugë ndërton”- shprehet një tjetër.

“Ne jemi prezantuar me shkresa zyrtare. Unë nuk e di kush e autorizon firmën që të zbresë në terren. Kuptohet që është direkt nga Ministria e Infrastrukturës”- thotë një tjetër.

“Nuk do ta lejojmë firmën të zhvillojnë aktivitetin. Ne nuk e dorëzojmë tokën se e kemi tonën me ligj. Shteti po kërkon të na grabisë tokën tonë”.

“Unë do e mbroj sipas ligjit dhe kushtetutës, të paraqiten me leje ndërtime, të më shpronësoje sipas tregut tokën dhe shtëpinë. Leja e ndërtimit aty del mbi pronën time. 40 vite e gjithë djersa, mundi dhe pasuria ime është aty”- thonë qytetarët.

Edhe pse protestojnë prej ditësh, ata nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga autoritetet përkatëse.