VIDEO/ Publikohet himni i protestës së 12 nëntorit

Publikohet himni i protestës së 12 nëntorit e thirrur nga Partia Demokratike dhe Fronti i Shpëtimit Kombëtar.

Himni shoqërohet me pamje ku shfaqet jeta e vështirë me të cilën përballen shqiptarët dhe kundërpërgjigja që ata dhanë me pjesëmarrjen masive në protestën e 7 korrikut.

Me moton ‘Shqipëria në rrezik’, Partia Demokratike i bën thirrje të rinjve, burrave dhe grave të protestojnë më 12 nëntor, kundër shpopullimit, miliona eurove vjedhje të taksave të tyre, kundër shtypjes së të drejtave ekonomike, mbijetesës, papunësisë, varfërisë, kundër luksit qeveritar përballë skamjes, kundër mbylljes së shkollave dhe mohimit të drejtës për t’u shkolluar.

Himni është një rimarrje e këngës së protestës së 7 korrikut nga Renis Gjoka dhe Big Basta, teksti i së cilës në 4 minuta përmbledh 9 vite të qeverisë së Edi Ramës.