Ëndrra botërore e Robin Gosens zbehet. Anësori i Interit është në fakt ndër të përjashtuarit nga lista përfundimtare e 26 të thirrurve për Katar 2022 të bërë të ditur nga trajneri gjerman Hans-Dieter Flick, i cili i zgjidhi dyshimet pak orë para afatit të caktuar për të dielën e 13 nëntorit për skuadrën që do të tentojë të fitojë Kupën e katërt të Botës në historinë e saj.

Gosens, i cili shënoi golin e parë në Serie A me fanellën e Interit në ligë në 6-1 kundër Bolonjës, i dyti sezonal pas atij kundër Barcelonës në Champions League, paguan mungesën e minutave në pjesën e parë të sezonit shkaktuar nga problemet fizike, që nuk e kanë braktisur as në vitin e parë të plotë me Interin.

Mes të përjashtuarve, përveç Timo Ëerner, është edhe Marco Reus, I ndalur nga dëmtimet e shumta të pësuar në periudhën e fundit, ndërsa pjesë e ekspeditës do të jetë edhe heroi i finales së Brazilit 2014, Mario Goetze, sërish protagonist në Bundesliga me fanellën e Eintracht Frankfurt, pa harruar dhe shumë të riun Youssoufa Moukoko, zbulim i Borussia Dortmundit, i cili do të mbushë 18 vjeç vetëm më 20 nëntor dhe ende në pritje të debutimit me kombëtaren e seniorëve.

Kjo është lista e plotë e Gjermanisë, e cila do të debutojë në Botëror të mërkurën më 23 nëntor kundër Japonisë:

Portierw: Neuer (Bayern), Ter Stegen (Barcellona), Trapp (Eintracht Francoforte).

Mbrojtësa: Bella Kotchap (Southampton), Ginter (Friburgo), Gunter (Friburgo), Kehrer (West Ham), Klostermann (Lipsia), Raum (Lipsia), Rudiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Sule (Borussia Dortmund).

Mesfushorë: Brandt (Borussia Dortmund), Goretzka (Bayern), Gotze (Eintracht Francoforte), Gundogan (Manchester City), Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Kimmich (Bayern).

Sulmuesa: Adeyemi (Borussia Dortmund), Fullkrug (Werder Brema), Gnabry (Bayern), Havertz (Chelsea), Moukoko (Borussia Dortmund), Musiala (Bayern Monaco), Muller (Bayern), Sané (Bayern).