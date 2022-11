Haaland ka nënshkruar marrëveshjen më të pasur të sponsorizimit në historinë e futbollit

Erling Haaland mund të bëhet së shpejti futbollisti më i pasur në botë. Menaxherja e tij Rafaela Pimenta, në fakt ka zbuluar mbylljen e një marrëveshjeje të rëndësishme reklamuese, e cila e sheh atë si protagonist. “Që prej 20 vitesh që jam duke bërë këtë punë, nuk kam pasur kurrë mundësi të diskutoj një sërë partneritetesh të mundshme siç po ndodh me Haaland”, tha Pimenta. “Së shpejti do të shpallim një sponsorizim të ri, atë që do të nënshkruajmë për Haaland do të jetë marrëveshja më e madhe në historinë e futbollit”.

Për mundësinë që Haaland të jetë një miliarder: “Kur fola për vlerën e Haaland-it, mora parasysh gjithçka: transferimin dhe imazhin. Nuk e di nëse në të ardhmen e afërt do të ketë një klub që do të paguajë një miliard për një lojtar. Në të ardhmen e largët, po, por në të ardhmen e afërt nuk mund ta them”.

Për Rafaela Pimenta, shifrat e lojtarëve janë vazhdimisht në rritje. “Kur Pogba u ble për 89 milionë stërlina, në mos gaboj, ishte një gjë e pabesueshme. Sot, nëse flasim për 90 milionë, flasim për një lojtar të mirë, ndoshta nga kombëtarja braziliane, apo që vjen nga cantera. Ajo ajo që unë mundohem të shpjegoj është se është bërë një shifër e pranueshme në treg. Kur Pogba shkoi tek Manchester United askush nuk mund ta mendonte se Mbappè do të vlente 300 milionë. Gjithçka është rritur: tani atje janë të drejtat televizive, sponsorizimet”.

Duke folur për sponsorët, Pimenta nuk dëshiron të bëjë të ditur marrëveshjen e nënshkruar për Haaland. “Do të jetë marrëveshja më e madhe e sponsorizimit në historinë e futbollit. Por jam i sigurt që pas disa vitesh, le të themi tre, kur të rishikoj këtë kontratë, do të mendoj se ndoshta nuk ishte kjo gjë e mrekullueshme në fund të fundit”.