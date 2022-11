Kombëtarja U21, Bushi shpall listën për San Marinon

Trajneri i përfaqësueses së 21-vjeçarëve, Alban Bushi ka shpallur listën me 24 lojtarë, të cilët do të jenë të pranishëm për dy ndeshjet miqësore të muajit nëntor. Skuadra është në proces rinovimi, pasi një pjesë e mirë e lojtarëve që ishin pjesë në edicionin e fundit kanë kaluar moshën dhe do të zëvendësohen nga U-19, U-18 e U-17. Pjesa më e madhe e lojtarëve të thirrur aktivizohen në kampionatet e huaja, por nuk mungojnë dhe elementët më të spikatur nga kampionati shqiptar.

Miqësorja e parë San Marino U21 – Shqipëri U21, që do të luhet më datë 16.11.2022 në stadiumin kombëtar të San Marinos duke nisur nga ora 18:00 si edhe miqësorja Mal i Zi U21 – Shqipëri U-21, që do të luhet më datë 20.11.2022 në stadiumin “Gradski” në Podgoricë duke nisur nga ora 13:00.

Në muajin shtator Kombëtarja U-21 zhvilloi dy miqësore ndaj Maqedonisë së Veriut dhe Kroacisë, me të dyja ndeshjet që u luajtën në Kroaci e ku stafi teknik testoi shumë elementë të spikatur të grup-moshave U20, duke marrë përshtypje të mira për shumë prej tyre.

Lista me emrat e 24 lojtarëve të ftuar për dy miqësoret: