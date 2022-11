Abazoviq akuzon PDS: Duan zgjedhje pa Gjykatë Kushtetuese

Kryeministri në detyrë Dritan Abazoviq akuzoi PDS se si qëllim kryesor kanë vazhdimin e bllokimit të Gjykatës Kushtetuese, në mënyrë që të mos humbasin pushtetin në disa qytete.

“Nëse marrim mendim se ligji nuk është në përputhje me Kushtetutën, nuk ka problem, do të kërkojmë falje, megjithatë PDS kërkon të pengojë punën e organeve shtetërore, qëllimi i tyre për të mos pasur Gjykatë Kushtetuese është i motivuar me faktin se nuk shpallen rezultatet e zgjedhjeve lokale. Synimi është të shkohet në zgjedhje parlamentare para se të ketë ndryshim të qeverisjeve në qytetet që kanë humbur, dhe nëse rezultatet nuk janë të favorshme për ta, atëherë të mbetet pezull verifikimi i mandateve”, tha Abazoviq.