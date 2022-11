Italia shpall listën për miqësoren me Shqipërinë

anë plot 31 lojtarë të thërritur në përfaqësuesen e Italisë për dy miqësoret e nëntorit, atë kundër Shqipërisë dhe atë kundër Austria, teksa spikat fakti se rikthehet Kieza, dhe vijnë për herë të parë në fanellën “axurre” Faxholi, Mireti dhe Pafundi. Kjo është mundësia e parë që u jepet dy mesfushorëve të Juventusit dhe sulmuesit të lindur në 2006-ën të Udinezes, të cilët ishin thirrur më parë nga trajneri i përfaqësueses, Roberto Mançini, për fazat përzgjedhëse kushtuar lojtarëve që paraqisnin interes për përfaqësuesen. Italia përgatitet kështu për dy testet e fundit të vitit 2022, që është sidoqoftë i hidhur për kampionen në fuqi të Evropës që nuk arriti të kualifikohej për në Botërorin e Katarit.

Këto dy teste janë miqësorja me Shqipërinë, që do të luhet më datë 16, duke nisur nga ora 20:45,m në Stadiumin “Arena Kombëtare” të Tiranës, dhe që do të jetë e 400-ta në historinë “Axurrëve”, që kanë korrur 194 fitore, kanë marrë 115 barazime dhe kanë pësuar 90 humbje, me 674 gola të shënuar dhe 445 të pësuar, dhe ajo me Austrinë, 4 ditë më pas, po duke nisur nga ora 20:45, që do të luhet në Stadiumin “Ernst Hapel” të Vienës.

Këto miqësore cilësohen si mjaft të vlefshme për Mançinin, në përgatitje për vitin 2023, ku Italia nis Eliminatoret për “EURO 2024”-ën, që zhvillohet në Gjermani, por edhe për “3-shen finale” të Ligës së Kombeve, ku “Axurrët” sfidojnë Holandën, Kroacinë dhe vendin pritës, Spanjën, dhe shorti i gjysmëfinaleve hidhet në janar.