Femrat gjithmonë kanë partnerë “rezervë”

Shumica është përgjigjur që ai është miku i vjetër, ish i dashuri apo kolegu

Çdo e pesta e intervistuar ka deklaruar që “rezerva” është e dashuruar në të, ndërkaq çdo e katërta ka deklaruar që ndaj “rezervave” ushqejnë ndjenja njësoj të fuqishme si ndaj partnerit aktual.

Madje, gjysma e femrave të cilat janë në lidhje kanë planin B – ka treguar studimi të cilin e ka bërë OnePoll me 2.000 të intervistuara, transmeton Telegrafi.

Ato kanë pranuar që, në rast që gjërat me të dashurin aktual nuk do të shkonin ashtu siç duhet, do t’i ktheheshin “lojtarit” rezervë.

Megjithatë, çdo e treta femër ka thënë që dyshon që ndonjëherë do të ndodhë diçka midis saj dhe partnerit potencial.