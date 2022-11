Vazhdon ne Tirane protesta e opozites

Opozita organizon protestën e dytë kombëtare e thirrur kundër qeverisë, korrupsionit dhe vështirësimit të jetës për shkak të krizës.

Protesta mbahet para kryeministrisë, në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Rreth 100 efektivë janë angazhuar për mbarëvajtjen e protestës, ndërsa policia ka kaluar në gatishmëri.

Secilii nga selitë e tyre, Sali Berisha dhe Ilir Meta iu drejtuan protestuesve për t’u bashkuar në bulevardin dëshmorët e Kombit.

I pari që la selinë blu ishte ish kryeministri Berisha, I cili ndryshe nga herët e tjera, fjalimet politike nuk i bëri për mediat, po la t’I drejtohet protestuesve nga podium i vendosur para kryeministrisë.

Sakaq aleati i tij në opozitë, e konsideroi këtë një ditë të jashtëzakonshme, ndërsa foli për një protestë paqësore.

Ora 17:10 Lili Sula, Drejtuese e Departamentit të Arsimit në PD: Nga viti në vit po pësojnë rënie të ndjeshme të numrit të studentëve

Jam pedagoge prej shumë vitesh e shoh me keqardhje se si sistemi arsimor në vendin tonë prej kohësh ka prekur fundin. Buxheti aktual i arsimit është 3.1 % i PBB, shumë larg buxhetit 5 % që është premtuar e ndërsa vitet shkojnë, qeveria ecën mbrapsht; pasi mbështetja financiare që qeveria i kushton arsimit është më e ulët se buxheti 3.4%, i 10-12 viteve më parë.

Edhe arsimi i lartë është në rënie të lirë e Ministria e Errësimit, përveç fotove në rrjete sociale, as që tregon vëmendje. Ligji i Arsimit të lartë i miratuar me 2015 me shumicë kartonësh – edhe pse u kundërshtua nga të gjithë faktorët e interesit brenda e jashtë vendit—çdo ditë e më shumë tregon së është i dështuar në realitetin tonë universitar. Po jap vetëm një shembull:

Lëvizja universitare kërkoi dhe kërkon t`i rikthehet autonomia dhe liria akademike universiteteve, që përbëjnë themelet e tyre, kërkoi vëmendje për degët e studimeve albanologjike, që shënojnë identitetin tonë kombëtar, të cilat nga viti në vit po pësojnë rënie të ndjeshme të numrit të studentëve, ndërkohë që një pjesë e tyre po i venë kyçin portave të dijes, thënë ndryshe kërkoi që qeveria të kthente sytë nga bota universitare e ta trajtonte me dinjitet ashtu siç i takon elitës së shoqërisë, por u ndesh me presione, intimidime e shantazhe nga më të shëmtuarat e me një ligjërim kryeministror që s`do t`i lejohej as një personi me arsim të detyruar.

Ora 17:00 Lisandër Hoxha: Të nisim serinë e protestave deri në largimin e hajdutëve

Kriza u përdor nga Rama si një kamzhik, por ne treguam se e duam Shqipërinë. Rama në bashkëpunim me Soros e Vucic, hartuan një program për të shpopulluar Shqipërinë. Këtu ka shqiptarë opozitë përballë Edi Ramës. A duhet që t’i themi Ramës se ti nuk je më kryeministri ynë. Të qëndrojmë të bashkuar dhe të nisim serinë e protestave deri në largimin e hajdutëve. Kurrë nuk do dorëzohemi.

Ora 16:52 Rudina Hajdari përlotet kur përmend të atin: Sot ju po më kujtoni shpresën e Azem Hajdarit!

Ish-deputetja e Paritsë Demorkatike, Rudina Hajdari është përlotur teksa foli në tubimin e organizuar nga opozita kundër qeverisë. Hajdari tha se kjo protestë me aq shumë njerëz që kërkojnë shpresë i kujton asaj të atin, Azemin, për të cilin tha se kishte mision ta kthente Shqipërinë në një vend shprese.

“Beteja që kemi sot nuk është betejë e partive politike, mes militantëve, beteja është e të gjithë shqiptarëve dhe klubit të miliarderëve me në krye Edi Ramë. Ky klub po zhvat jo vetëm buxhetin me koncesione, burime natyre, jo vetëm pronën publike por është duke zhvatur ëndrrat e fëmijëve tanë për një të ardhme ne Shqipëri. Ky shesh sot është për të gjithë shqiptarët, nuk është vetëm beteja e demokratëve.

Dua t’ju bëj një pyetje, sa prej jush i kanë fëmijët sot në emigrim, çojini duar, e shikoni sa veta jemi sot në shesh. Si një mundet të rrijë një familje kur nuk paguan dot fatuar, as taksat e të gjitha detyrimet familjare. Si mundet dot një baba të jetë i qetë nuk nuk siguron dot jetesën e fëmijëve. Ju që jeni mbledhur sot këtu, më kujtoni Azem Hajdari, ai kishte mision që ta kthente këtë vend të begat. Ju më jepni shpresë që ëndrra e tij të bëhet realitet”- tha Rudina nga podium në protestë.

Ora 16:49 Pedagogu Elior Vila: Sot ky vend ka nevojë për ne

Kam kënaqësinë dhe nderin te flas këtu para jush ne kete proteste e cila përfaqëson shoqërinë shqiptare pa dallim moshe, bindjesh, profesionesh sepse kjo eshte me tepër nje proteste perbashkuese e te gjithë atyre qe mendojnë se Shqiperia dhe shqiptaret meritojnë nje te tashme dhe te ardhme me te mire. Kjo proteste eshte zëri i prindërve tanë pensioniste te cilët sot ne vend te nje jetese me dinjitet diskutojnë mbijetesën. Eshte zëri i grave, nenave dhe motrave te cilat jo rrallëherë kane mbi supe barrën e halleve te shumta te familjes dhe qe sot me çmimet e larta me zor përballojnë fundin e muajit.

Eshte zëri i shqiptareve te ndershëm biznesmeneve, mjekeve, infermiereve, inxhiniereve, ekonomisteve dhe intelektualeve te tjerë te cilët per fat te keq sot po e kërkojnë te ardhmen diku tjetër larg Shqiperise. Është zëri i profesorëve te cilët edukojnë te ardhmen e kombit ndaj kërkojnë dinjitet ne trajtimin e figurës dhe misionit te tyre si kudo ne bote. Është zëri i studenteve te cilët per fat te keq pakësohen çdo vit neper auditorët e universiteteve. Është zëri i studenteve te shkëlqyer jashtë shtetit te cilët gjithnjë e me pak diskutojnë kthimin ne vendin e tyre. Ata ekselente të kualifikuar do ti mungojnë në vazhdim universiteteve dhe shoqërisë shqiptare duke thelluar krizën e ikjes se trurit.Eshte zëri i te rinjve te cilët per cdo dite po kërkojnë shpresën e humbur larg nesh duke menduar se ky eshte nje vend ku nuk ja vlen te jetohet.

Dua tju bej thirrje te gjithë kolegeve, intelektualeve, studenteve dhe gjithë Shqiptareve se ky vend sot ka nevoje per ne dhe mund te ringrihet vetem nga ne. Le te jemi te gjithë bashke kundër padrejtësive dhe te bëjmë zgjedhjet e duhura per hir te ardhmërisë se kombit tone.

Ora 16:47 Luçiano Boçi: Së bashku ta mundim të keqen që na ka pushtuar

“Ajo që na ka mbledhur sot nuk është politika, është Shqipëria është Atdheu. Është besimi se Shqipëria ka burra e gra si ju, që I dalin zot vetes, atdheut duke luftuar dhe duke u ndeshur. E di mirë vullnetin e zemërimit tuaj, ndaj jemi sot këtu bashkë për të ndezur gulcin e revoltës për rrëzimin e kësaj qeverie e këtij kryeministri. Gjithë Shqipëria sot është me ju, I ka sytë e veshët te ju, ka besim te forca juaj, qëndresa juaj. Së bashku ta mundim të keqen që na ka pushtuar, të shembin blindat që kanë burgosur lirinë tone. Besimi ynë është I madh, ky është një mision qytetar që bashkë do e cojmë deri në fund. Deri në fitore.” u shpreh Boçi

Ora 16:42 Edmond Budina: Protestat të mos ndalen deri në fund

“Jemi këtu për të treguar forcën tonë kundër mafies në pushtet, që e ka uzurpuar pushtetin dhe në kupolë ishtë mr. Charteri 22 mln. Jemi këtu të ndalojmë mafien në pushtet. Jemi këtu për t’i thënë se ne nuk jemi si ai, sepse ai Atdhe ka paranë, ai fe ka drogën, ai flamur ka shitjen e interesave të atdheut.

Mos mendojë asnjëri se prijësit tanë do na zbresin nga qielli por ne luftën do e vazhdojmë deri në fund. Jemi kundër e nuk do pranojmë. Ne jemi këtu për t’I thënë jo drogës, jo shpopullimit, jo shpërbërjes, jo varfërisë, jo drogës, jo mafies deri në fund. Unë personalisht ju ftoj që protestat tona të mos ndalin asnjëherë deri në fund, me forcë, të luftojmë e të mos kemi një mosbindjes civile kundër mafies.”- u shpreh Budina.

Ora 16:35 Ilir Meta lë selinë: Protesta dhe zgjedhje, kjo është një pranverë demokratike që nuk ndalon

“Një ditë e jashtëzakonshme. Ju e shikoni sa paqësore është atmosfera. Nuk ka asnjë rëndësi, Rama ka qindra udhëtime me charter vjedh cdo sekondë shqiptarët pa qenë nevoja të jetë në Shqipëri. Është ugjente largimi dhe shporrja e tij.

Si mund të kesh një raport me një njeri që I ka vënë kazmën demokracisë. Poshtë zyrës së tij dalin fëmijët, prindërit, 105 mijë biznese kanë falimentuar. Protesta dhe zgjedhje, kjo është një pranverë demokratike që nuk ndalon.

Qytetarët janë të ndërgjegjshëm që ky është vendi I tyre dhe kryeministria parlamenti, e gjithcka u takon atyre. Edhe bashkia shumë shpejt do I kthehet atyre. Nuk jemi të shqetësuar jemi të bindur në mbarëvajtjen e kësaj proteste.” -u shpreh Meta.

Ora 16:30 Fotot/ Protestuesit nisin tubimin në shesh, gomone e pankarta në duar

Ka nisur para pak minutash tubimi në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” ku qytetarë nga i gjithë vendi i janë përgjigjur thirrjes së Sali Berishës dhe Ilir Metës për protestën kundër qeverisë.

Me vete protestuesit kanë marrë edhe një gomone, që simbolizon ikjen e shqiptarëve çdo ditë drejt Britanisë së Madhe. Gazetarja Elda Menga ka bërë me dije se do të jenë rreth 20 folës, shumica nga shoqëria civile që do të marrin fjalën e tyre në podium. Peshën kryesore të fjalës do ta kenë dy liderët e Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë, Sali Berisha e Ilir Meta.

Ora 16:24 Opozita vjen e përgatitur në protestë, përgjegjësit për mbarëvajtjen e tubimit krijojnë kordon para kryeministrisë

Partia Demokratike e Shqipërisë po zhvillon një protestë pasditen e sotme në kryeqytet, në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

Tubimi ka nisur rreth orës 16:00 dhe opozita është parapërgatitur për shmangien e incidenteve, ku përgjegjësit për mbarëvajtjen e tubimit kanë krijuar një kordon pranë kryeministrisë.

Gazetarja Elda Menga ka bërë me dije se do të jenë rreth 20 folës, shumica nga shoqëria civile që do të marrin fjalën e tyre në podium. Peshën kryesore të fjalës do ta kenë dy liderët e Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë, Sali Berisha e Ilir Meta.

Protestuesit mbajnë në duar flamurin amerikan, dhe postera të ndryshme me mesazhe kundër qeverisë, korrupsionit dhe vështirësimit të jetës për shkak të krizës.

Ora 15:00 Opozita proteston sot në bulevard

Detaje nga organizimi janë mbajtur të fshehta, por gazetarja Elda Menga mëson se do të jenë rreth 20 folës, shumica nga shoqëria civile që do të marrin fjalën e tyre në podium. Peshën kryesore të fjalës do ta kenë dy liderët e Partisë Demokratike dhe Partisë së Lirisë, Sali Berisha e Ilir Meta.

Do të jetë më shumë një protestë e mbushur me mesazhe.

Protestuesit mbajnë në duar flamurin amerikan, ndërsa protesta është planifikuar të përcjellë disa mesazhe kundër qeverisë, korrupsionit dhe vështirësimit të jetës për shkak të krizës.

Gjatë ditës, disa protestues janë parë teksa kanë ngjitur pankarta me foton e kryeministrit Edi Rama në tabelën e sinjalistikës rrugore në kryeqytet.

Ndërkohë, policia po rreshtohet në mbrojtje të institucioneve ndërsa Kryeministrisë i janë vendosur dyert e hekurta. Opozita ka dy orë leje për të protestuar, por organizatorët shprehen se do të jenë në shesh për sa kohë aty do të ketë protestues.